Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor

MİNSK (AA) – Azerbaycan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 491 kişide daha virüs tespit edildi ve vaka sayısı 12 bin 729'a yükseldi. Böylece ülkede günlük vaka sayısında yeni bir rekor kırıldı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 283 artarak 6 bin 799'a, yaşamını yitirenlerin sayısı da 6 artarak 154'e çıktı.

Bugüne kadar 422 bin 49 test yapılan ülkede 5 bin 776 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Karantina rejiminin 1 Ağustos'a kadar uzatıldığı ülkede Bakü dahil 8 şehirde 2 hafta süreyle sokağa çıkışlarda SMS'le izin alma uygulaması devreye girdi.

Uygulamanın ilk gününde Bakü'de yaya ve araç trafiği azaldı, cadde ve sokaklar boşaldı. Güvenlik güçleri de sokaklarda denetimlerini sıkılaştırdı.

Nisanda 100'ün altında seyreden günlük vaka sayıları, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı. Son 3 günde ise günlük vaka sayıları 400'ü geçiyor.

– Belarus'ta 569 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 569 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19 vaka sayısı 58 bin 505'e çıktı.

Ölü sayısı 3 artarak 346, sağlığına kavuşanların sayısı 917 artarak 37 bin 666 oldu.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 861 bin 703 Kovid-19 testi yapıldı.

– Moldova'da vaka sayısı 14 bini aştı

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 247 kişide virüsün tespit edilmesiyle vaka sayısının 14 bin 200'e ulaştığı kaydedildi.

Son günde 1052 Kovid-19 testinin yapıldığı bildirilen açıklamada, Kovid-19 vakalarından 2 bin 146'sının sağlık çalışanı olduğu belirtildi.

İyileşenlerin sayısının 151 artışla 7 bin 896'ya, ölü sayısının 9 artarak 473'e yükseldiği aktarılan açıklamada, ölenlerden 23'ünün sağlık personeli olduğu kaydedildi.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise vaka sayısı 24 artışla 1072'ye, ölü sayısı ise 39'a ulaştı.

Sağlık alanında 15 Mayıs itibarıyla olağanüstü halin ilan edildiği ülkede, 27 bin 54 kişi gözetim altında tutuluyor.

– Tacikistan’da vaka sayısı 5 bin 457 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 58 artarak 5 bin 457'ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı da 101 artışla 3 bin 995 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün görüldüğü ülkede, salgın tespit edilen 1410 kişinin tedavisi sürüyor.

– Özbekistan'da vaka sayısı 6 bin 272'ye yükseldi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 vaka sayısının 56 artarak 6 bin 272'ye çıktığı kaydedilirken, yeni vakalardan 51'inin karantina merkezlerinde gözetimde tutulanlar arasında tespit edildiği bildirildi.

Sağlığına kavuşanların sayısının ise 87 artarak 4 bin 377'ye ulaştığı kaydedildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 53 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı 19 ölümün görüldüğü Özbekistan'da, 1876 kişinin tedavisi sürüyor.

– Kazakistan'da Kovid-19 vakalarının yüzde 63'ü iyileşti

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19'dan 48 kişinin daha iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 10 bin 719'a ulaştı, bu da vaka sayısının yüzde 63'ünü oluşturuyor.

Şimdiye kadar ülkede 17 bin 225 vaka tespit edilmiş, virüsten 118 kişi hayatını kaybetmişti.