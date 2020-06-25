Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

BAKÜ (AA) – Azerbaycan, Belarus, Moldova, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ile ölümlerdeki artışlar devam ediyor.

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 547 kişide daha virüs tespit edildi ve toplam vaka sayısı 14 bin 852'ye yükseldi.

Ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı 291 artarak 8 bin 59'a, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 6 artarak 180'e çıktı.

Bugüne kadar 449 bin 235 Kovid-19 testinin uygulandığı Azerbaycan'da, 6 bin hastanın tedavisi sürüyor.

Ülkede nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziran başında günlük 300'ün üzerinde seyretmeye başlamıştı.

Öte yandan son 3 günde ise günlük vaka sayısının 500'ü geçmesi üzerine basın toplantısı düzenleyen yetkililer endişelerini dile getirdi.

Azerbaycan Tıbbi Bölgesel Birimler Yönetim Birliği (TABİB) Şube Müdürü Yakut Karayeva, sokağa çıkma yasağına rağmen halkın kurallara uymadığını söyledi.

Karantinanın amacının, insanlar arasındaki teması azaltmak olduğunu hatırlatan Karayeva, "Herkes bu hastalığın doğuracağı kötü sonuçları anlamalıdır. Gençler hastalığı yaşlılara bulaştırabileceğini anlamalı. Kurallar ihlal edilerek insanlar bir yerde toplanıyorsa vaka sayılarındaki artış devam edecek." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Azerbaycan Koordinatörü Ghulam Isaczai, hükümetlerin sadece kendi güçleriyle salgını yenemeyeceğini, toplumun her bir ferdinin sorumluluk taşıdığını vurguladı.

Isaczai, "Birbirimize destek olarak salgını yenebiliriz. Hem Azerbaycan'da hem de dünyada karantina ve tecrit önlemlerinde yoğunluk var. Ekonomik sıkıntılar yaşanıyor. Fakat virüsü yenemezsek ülkelerde ekonominin yeniden rayına oturması mümkün olmayacak." ifadelerini kullandı.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) Azerbaycan Temsilcisi Hande Harmancı, Azerbaycan'da Kovid-19 vaka sayılarında son 14 günde yüzde 50'nin üzerinde bir artış yaşandığını bildirdi.

Herkesin kurallara uyması gerektiğini vurgulayan Harmancı, "Yeterince dikkat edilmezse önerilerimiz karantina tedbirlerinin sertleştirilmesi yönünde olacaktır. Çünkü elimizde başka silahımız yok." şeklinde konuştu.

– Belarus'ta 437 yeni vaka

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 437 kişide virüsün tespit edilmesiyle Kovid-19 vaka sayısının 60 bin 382'ye çıktığı kaydedildi.

Açıklamada, ölü sayısının 5 artarak 367'ye, iyileşen sayısının da 1312 artışla 41 bin 448'e ulaştığı aktarıldı.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, şimdiye kadar 919 binden fazla Kovid-19 testi yapıldı.

– Moldova'da ölen sayısı 500'ü geçti

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 30'u sağlık çalışanı olmak üzere 375 kişide virüse rastlanmasıyla vaka sayısı 15 bin 453'e çıktı.

Ölü sayısı 7 artarak 502, iyileşenlerin sayısı da 199 artışla 8 bin 599 oldu.

Son bir günde 1838 Kovid-19 testi yapılan ülkede, 26 bin 340 kişi gözetimde tutuluyor.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde da vaka sayısı 29 artışla 1150'ye yükseldi.

Ülkede, Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle sağlık alanında olağanüstü hal 15 Temmuz'a kadar uzatılmıştı.

– Tacikistan'da vaka sayısı 5 bin 691 oldu

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede Kovid-19 vaka sayısı 61 artarak 5 bin 691'e çıktı.

Sağlığına kavuşarak taburcu edilenlerin sayısı 75 artarak 4 bin 269 oldu.

Kovid-19 kaynaklı 52 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1370 hastanın tedavisi sürüyor.

– Asya Kalkınma Bankası'ndan Özbekistan'a 500 milyon dolarlık kredi

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün içerisinde Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısının 1 artarak 20'ye, vaka sayısının 97 artarak 7 bin 87'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 39 hastanın sağlığına kavuştuğu ve taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 724'e ulaştığı aktarıldı.

Bugüne kadar 850 bin test yapılan ülkede, 58 bin kişi gözetim altında tutuluyor, 2 bin 343 hastanın tedavisi sürüyor.

Öte yandan, Asya Kalkınma Bankası, koronavirüs salgınının ülke ekonomisine olumsuz etkisini azaltmak için Özbekistan'a 500 milyon dolarlık imtiyazlı kredi tahsis edilmesini onayladı.

15 yıllığına verilecek söz konusu kredi, ekonomik krizin etkilerini hafifletecek tedbirleri finanse etmek için kullanılacak.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

– Kazakistan'da Sağlık Bakanı görevinden alındı

Kazakistan'da daha önce Kovid-19'a yakalanan Sağlık Bakanı Yeljan Birtanov görevinden alındı, yerine yardımcısı Aleksey Tsoy getirildi.

Vaka sayısının artmaya devam ettiği Kazakistan'da, işletmelere uzaktan çalışmaya geçme çağrısı yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Birjan Nurımbetov, işletmelere, ofis personelinin uzaktan çalışmaya geçmesi ya da çalışma saatlerinin kısıtlanmasını önerdi.

Nurımbetov, uzaktan çalışılması mümkün olmayan işletmelere, karantina tedbirlerine uyması çağrısında bulundu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, virüsten iyileşenlerin sayısı 166 artarak 12 bin 48'e ulaştı.

Ülkede bugüne kadar 19 bin 285 vaka tespit edilmiş, virüsten 136 kişi hayatını kaybetmişti.

– Ukrayna'ya gelenler için 14 günlük karantina zorunluğu kaldırıldı

Ukrayna Hükümeti, ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğunu kadırma yönünde karar aldı.

Ülkenin Sağlık Bakanı Maksim Stepanov da Ukrayna'da Kovid-19 vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Hastaneler dolmaya başladı. Bazı bölgelerdeki hastanelerin yüzde 50'si dolu. Maalesef, bu olumsuz bir sinyaldir." dedi.

Stepanov, salgına karşı belirlenen kuralların ihlal edilmesinin Kovid-19 vakalarının artmasına neden olduğunu belirtti.

Bugüne kadar 40 bin 8 Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, ölen sayısı 1067, iyileşen sayısı ise 17 bin 758 olarak açıklanmıştı.