Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

BAKÜ (AA) – Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1109 kişide Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 41 bin 117’ye çıktı.

Sağlığına kavuşanların sayısı 541 artışla 18 bin 299'a ulaştı, ölü sayısı 19 artarak 1086'ya yükseldi.

Durumun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadar uzatıldığı Ukrayna'da, bugüne kadar 620 bin 624 Kovid-19 testi yapıldı.

Ülkeye giriş yapanlar için 14 gün karantinada bulunma zorunluluğu da kaldırılmıştı.

– Ermenistan'da 759 yeni vaka

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 759 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 23 bin 247'ye çıktı. Ölü sayısı da 13 artarak 410'a yükseldi.

Bugüne kadar 105 bin 46 test yapılan ülkede, 12 bin 149 Kovid-19 hastası iyileşti, 10 bin 557 hastanın tedavisi sürüyor.

– Kazakistan'da vaka sayısı yüzde 2,4 arttı

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 465 artarak 19 bin 750'ye yükseldi, vaka sayısında artış yüzde 2,4 oldu.

İyileşenlerin sayısı 172 artarak 12 bin 220'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 11 artarak 147'ye ulaştı.

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle başkent Nur Sultan'da 27-28 Haziran'da toplu taşımanın durdurulması kararlaştırıldı.

Şehirde park, plaj ve diğer halka açık alanlar kapalı kalacak.

– Kırgızistan'da 250 yeni vaka

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 250 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 4 bin 204'e, iyileşenlerin sayısı 50 artarak 2 bin 162'ye ulaştı.

Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle ülkede bazı yeni kararlar alındı. Buna göre bu hafta sonu ticari taksi ve toplu taşıma araçları çalışmayacak.

Başbakan Kubatbek Boronov, Bişkek ve Oş kentlerinde, Çuy ve Oş bölgelerinde epidemiyolojik durumun her geçen gün kötüleştiğini fakat şimdilik olağanüstü hal (OHAL) rejiminin yeniden devreye sokulmasına gerek olmadığını açıkladı.

Kırgızistan'da, Kovid-19 nedeniyle 43 kişi hayatını kaybetmişti.

– Özbekistan'da vaka sayısı 7 bin 228'e çıktı

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 141 artarak 7 bin 228'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 153 hastanın sağlığına kavuşmasıyla taburcu edilenlerin sayısının 4 bin 877'ye ulaştığı aktarıldı.

Dün ülke genelinde saptanan 276 yeni vakanın bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük rakam olduğu vurgulandı.

Bugüne kadar 1 milyon 121 bin test yapılan ülkede 60 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

Özbekistan'da bugüne kadar 20 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 2 bin 331 hastanın tedavisi sürüyor.

15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından ülkede günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemleniyor.

– Gürcistan'da vaka sayısı 922 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son bir günde 2 kişi daha Kovid-19'a yakalandı ve vaka sayısı 922'ye çıktı.

Ülkede 260 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 687 kişi karantinada bulunuyor.

Bugüne kadar 780 hastanın iyileştiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti.