Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) – Moldova, Belarus, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüs kaynaklı ölümlerin sayısı artıyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1020 kişinin virüse yakalanmasıyla toplam Kovid-19 vaka sayısı 78 bin 507’ye çıktı.

Yaşamını yitirenlerin sayısı 13 artarak 1851’e, iyileşen sayısı da 890 artışla 58 bin 292’ye ulaştı.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 706’ya çıktığı ifade edildi.

Moldova’da, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. "Kırmızı" olarak belirlenen bölgelerde sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırılıyor.

Moldova’da, 14 Ekim’de 1149 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

– Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte vaka sayısı 984 artarak 102 bin 313’e, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 artışla 995’e çıktı.

Virüsten 716 kişinin iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 88 bin 701'e ulaştı.

Ülkede eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan beri 900’ün üzerinde görülüyor.

– Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısı 81 artarak 67 bin 779'a, virüs kaynaklı ölü sayısı ise 2 artarak 577’ye çıktı.

İyileşenlerin sayısı 116 artarak 65 bin 1'e yükselirken, şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 96'sı iyileşti.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 201 hastanın tedavisi sürüyor.

– Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 11 bin 180'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 49 artarak 10 bin 438'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 83 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 659 kişinin tedavisi sürüyor.