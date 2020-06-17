Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

KİEV (AA) – Ukrayna, Ermenistan, Kazakistan, Özbekistan, Kırgızistan ve Gürcistan'da toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 76 bine yaklaştı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte 758 kişide virüse rastlanmasıyla Kovid-19 vaka sayısının 33 bin 234’e ulaştığını bildirdi.

Vakalardan 2 bin 445’inin çocuk ve 5 bin 650’sinin sağlık çalışanı olduğunu kaydeden Stepanov, ölü sayısının 31 artarak 943, iyileşen sayısının da 415 artışla 14 bin 943'e çıktığını belirtti.

Stepanov, halka Kovid-19’a karşı belirlenen kurallara uyması çağrısında bulundu.

Ülkede, karantina uygulaması 22 Haziran'a uzatılmış, 11 Mayıs'tan itibaren Kovid-19’a karşı alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmişti.

Geçen hafta Kovid-19 tespit edilen Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in eşi Elena Zelenskaya dün hastaneye kaldırılmıştı.

– Ermenistan'da vaka sayısı 9 bini aştı

Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 544 kişide daha Kovid-19'a rastlanmasıyla vaka sayısı 18 bin 33'e, ölü sayısı 9 artarak 302'ye çıktı.

Bugüne kadar 87 bin 600 test yapılan ülkede, 6 bin 794 Kovid-19 hastası iyileşti.

Ermenistan'da 10 bin 818 hastanın tedavisi sürüyor.

– Kazakistan'da 7 kişi daha öldü

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 350 artarak 15 bin 542'ye ulaştı ve böylece vaka sayısında artış oranı yüzde 2,3 oldu.

Virüsten iyileşenlerin sayısı 259 artarak 9 bin 647'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı 7 artarak 88'e yükseldi.

– Özbekistan’da 233 yeni vaka

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana Kovid-19 vaka sayısının 233 artarak 5 bin 561'e, sağlığına kavuşanların sayısının 77 artarak 4 bin 96’ya çıktığı bildirildi.

Ülkede şimdiye kadar toplam 850 bin test yapılırken, halen 50 bin kişi gözetim altında tutuluyor.

1446 kişinin tedavi altında olduğu ülkede, Kovid-19 nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetmişti.

– Kırgızistan'da ölü sayısı 30'a ulaştı

Kırgızistan Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev, son 24 saatte 90 kişide virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 2 bin 562'ye yükseldiğini bildirdi.

Ölü sayısının 1 artarak 30, iyileşen sayısının da 54 artışla 1901 olduğunu belirten Üsenbayev, 631 Kovid-19 hastasının tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Son bir günde 3 bin 562 testin yapıldığı ülkede, 1160 kişi hastanelerde gözetim altında tutuluyor.

– Gürcistan'da vaka sayısı 891 oldu

Gürcistan hükümetinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 9 kişide daha virüse rastlanmasıyla vaka sayısının 891’e, iyileşenlerin sayısının 731’e ulaştığı kaydedildi.

Bugüne kadar Kovid-19 salgını nedeniyle 14 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 267 kişi hastanelerde gözetim altında, 2 bin 710 kişi karantinada bulunuyor.