Avrasya ülkelerinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler

KİŞİNEV (AA) – Moldova, Özbekistan, Belarus, Azerbaycan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 531 artarak 42 bin 714, ölen sayısının ise 4 artışla 1118’e yükseldiği bildirildi.

Hayatını kaybedenlerin 32’sinin sağlık çalışanı olduğu belirtilen açıklamada, 481 kişinin sağlığına kavuştuğu ve böylece iyileşen sayısının 30 bin 918'e çıktığı aktarıldı.

Moldova'ya bağlı Gagauz Özerk Yeri'nde ise toplam Kovid-19 vaka sayısı 11 artarak 2 bin 14’e çıktı.

Öte yandan, Moldova Acil Durumlar Komisyonu, 15 Mayıs’ta sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 30 Eylül’e kadar uzatılması yönünde karar aldı.

Karar gereği, söz konusu uygulama kapsamında Kovid-19’a karşı alınan tedbirler de devam edecek.

– Özbekistan'da vaka sayısı 46 bin 721 oldu

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, gün içinde ülkede Kovid-19 vaka sayısı 223 artarak 46 bin 721, ölü sayısı 2 artarak 384'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı 336 artarak 43 bin 359'a ulaştı ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 93'ü iyileşti.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 978 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

– Belarus'ta vaka sayısı 74 bine yaklaştı

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 191 artarak 73 bin 975, yaşamını yitirenlerin sayısının 6 artışla 744’e çıktığı belirtildi.

Açıklamada, virüsten 178 kişinin iyileştiği ve böylece sağlığına kavuşanların sayısının 72 bin 547’ye ulaştığı kaydedildi.

Karantinanın ilan edilmediği ülkede, 684 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

– Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 Karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 135 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 38 bin 172'ye yükseldi.

Sağlığına kavuşanların sayısı 167 artarak 35 bin 607'ye ulaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 artarak 559 oldu.

Bugüne kadar 1 milyon 2 bin 727 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2006 kişinin tedavisi sürüyor. Ülkede günlük vaka sayısı son 3 haftadır 200'ün altında seyrediyor.

– Tacikistan'da vaka sayısı 9 bini aştı

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 9 bin 14'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 35 artarak 7 bin 782'ye yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 72 ölümün gerçekleştiği ülkede, 1160 kişinin tedavisi sürüyor.