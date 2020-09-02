Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) – Moldova, Belarus, Azerbaycan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 532 artarak 37 bin 740'a, ölü sayısının 16 artışla 1024'e yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, 386 kişinin taburcu olduğu ve böylece iyileşen sayısının 26 bin 575 olduğu aktarıldı.

Sağlık alanında ilan edilen olağanüstü halin 15 Eylül'e kadar uzatıldığı ülkede yaklaşık 30 bin kişi gözetimde tutuluyor.

– Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 179 artarak 72 bin 141'e, ölü sayısı 5 artışla 691'e yükseldi.

294 kişi iyileşti ve sağlığına kavuşanların sayısının 70 bin 900'a ulaştı.

– Azerbaycan

Azerbaycan Bakanlar Kuruluna bağlı Kovid-19 karargahından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 154 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 36 bin 732'ye yükseldi.



Sağlığına kavuşanların sayısı 139 artarak 34 bin 116'ya ulaştı, yaşamını yitirenlerin sayısı 2 artarak 538 oldu.



Bugüne kadar 935 bin 396 testin yapıldığı Azerbaycan'da 2 bin 78 kişinin tedavisi sürüyor.

– Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 67 artarak 42 bin 437'ye, ölü sayısının 1 artarak 327'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 198 artarak 39 bin 862'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği belirtildi.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 248 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

– Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 35 artarak 8 bin 654'e çıktı.

Açıklamada, taburcu edilenlerin sayısının 34 artarak 7 bin 447'ye ulaştığı aktarıldı.

Kovid-19 nedeniyle 69 ölümün görüldüğü Tacikistan'da 1138 kişinin tedavisi sürüyor.