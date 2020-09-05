Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

BAKÜ (AA) – Ukrayna, Ermenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Ukrayna'da son 24 saatte 2 bin 836 kişide Kovid-19 görüldü ve günlük vaka sayısında yeni bir rekor yaşandı.

Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısının 133 bin 787'ye çıktığını bildirdi.

Stepanov, ölü sayısının 50 artışla 2 bin 811 olduğunu, iyileşen sayısının ise 1036 artarak 61 bin 649'a ulaştığını ifade etti.



Karantina uygulamasının 1 Kasım'a kadar uzatıldığı ülkede, 69 bin 327 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Ukrayna'da bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgedeki durum, yapılan test sayısı, yatak doluluk ve vakaların artış oranına göre belirleniyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor.

Ülkede, nisan ve mayısta 700'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru 1000'in üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmiş, ağustos başında yeniden yükselmeye başlamıştı.

– Ermenistan



Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 188 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 649'a çıktı.



Kovid-19 nedeniyle 4 kişinin daha yaşamını yitirdiği ülkede, ölü sayısı 895'e yükseldi.



Ülkede bugüne kadar 39 bin 823 Kovid-19 hastası iyileşti, 3 bin 656 kişinin ise tedavisi sürüyor.

– Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede Kovid-19 vaka sayısının 171 artarak 43 bin 169'a, ölü sayısının 3 artarak 341'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 40 artarak 40 bin 432'ye ulaştığı ve hastaların yüzde 93'ünün iyileştiği aktarıldı.

Yaklaşık 100 bin kişinin gözetim altında tutulduğu ülkede, 2 bin 396 kişi hastanelerde tedavi görüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, iki günden beri günlük vaka sayısı 300'ün altında gerçekleşiyor.

– Kazakistan

Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 104 artarak 106 bin 225'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 433 artarak 99 bin 18'e, ölenlerin sayısı 6 artarak 1618'e çıktı, 5 bin 500'den fazla hastanın tedavisi sürüyor.

Kovid-19 belirtileri bulunan fakat test sonuçları negatif olan zatürre vaka sayısı 397 artarak 27 bin 200'e, zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısı 5 artarak 310'a ulaştı.

– Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 44 bin 316'ya çıktı.

Bugüne kadar 39 bin 648 kişinin iyileştiği ülkede son 24 saatte can kaybı yaşanmadı. 577 Kovid-19 hastası hastanelerde, 4 bin 97 hasta ise evlerinde tedavi görüyor.

Hükümet, Kovid-19'dan yaşamını yitiren 18 sağlık çalışanın ailesine 13'er bin dolar tazminat ödedi.

İlk ölüm vakasının yaşandığı 3 Nisan'dan bu yana Kovid-19'dan 1061 kişi yaşamını yitirdi.

– Gürcistan

Gürcistan'da Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 25 kişide daha Kovid-19 görülmesiyle ülkedeki toplam vaka sayısının 1662’ye yükseldiği bildirildi.

İyileşenlerin sayısı ise 8 artarak 1302’ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 19 kişinin hayatını kaybettiği Gürcistan'da, 6 bin 20 kişi karantinada, 299 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.