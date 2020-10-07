Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler

NUR SULTAN (AA) – Moldova, Belarus, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 1062 kişide Kovid-19 görülmesiyle vaka sayısı 58 bin 794’e yükseldi.

Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 17 artışla 1406’ya, iyileşen sayısı da 542 artışla 42 bin 480’e ulaştı.

Ülkede, 14 bin 908 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Moldova’ya bağlı Gagauz Özerk Yeri’nde Kovid-19 vaka sayısının 2 bin 294’ye çıktığı ifade edildi.

Ülkede, bölgelerin salgın durumuna göre "yeşil", "sarı", "turuncu" ve "kırmızı"ya ayrılmasına yönelik uygulama devam ediyor. Bölgelerde Kovid-19'a karşı farklı tedbirler uygulanıyor. Kırmızı olarak belirlenen bölgelerde ise sağlık alanında olağanüstü hal (OHAL) ilan edilirken, salgına karşı tedbirler sıkılaştırıldı. Söz konusu liste, iki haftada bir güncellenecek.

Moldova’da, nisan ayında 100'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, mayıs sonunda 200'ü geçmiş, haziranın ortasında 500’e yaklaşmış, haziranın sonuna doğru ise düşüşe geçmişti.

Temmuzun ortasında tekrar yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, 1 Ekim’de 1022 olmuştu.

– Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 415 artarak 81 bin 505’e, yaşamını yitirenlerin sayısı 6 artışla 874’e çıktı.

Virüse yakalananlardan 307 kişi iyileşti ve böylece sağlığına kavuşanların sayısı 75 bin 683’e ulaştı.

Ülkede, 4 bin 948 Kovid-19 hastasının tedavisi sürüyor.

Belarus’ta nisan sonunda 900’ün üzerine çıkan günlük vaka sayısı, mayıs ayında 1000'e yaklaşmış, haziran ayında düşüşe geçmiş, ağustosta 100’ün altında görülmüştü.

Eylül başında yeniden yükselmeye başlayan günlük vaka sayısı, geçen haftadan bu yana 400’ün üzerinde görülmeye devam ediyor.

– Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 298 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 48 bin 97'ye çıktı.

Ülkede, 154 hastanın iyileşmesiyle sağlığına kavuşanların sayısı 43 bin 798'e ulaştı. Son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle, can kaybı sayısı 1069’a yükseldi.

Hastanelerde 1000'den fazla hastanın tedavisi sürüyor.

– Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 41 artarak 10 bin 55'e çıktı.

Son 24 saatte taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 8 bin 876'ya yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 78 ölümün gerçekleştiği ülkede 1111 kişinin tedavisi sürüyor.

– Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 vaka sayısının 118 artarak 59 bin 697'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 489'a çıktığı bildirildi.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 295 artarak 56 bin 460 olduğu ve şimdiye kadar virüs tespit edilen hastaların yüzde 94'ünün iyileştiği kaydedildi.

Ülkedeki hastanelerde 2 bin 745 hastanın tedavisi sürüyor.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı olarak gevşetildiği Özbekistan'da, ağustos ayının sonundan başlayarak 300'ün altında seyreden günlük vaka sayısı, eylülde yükselişe geçmiş, 10 Eylül'de 700'ün üzerine çıkmıştı.