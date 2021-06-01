Avro Bölgesi'nde imalat PMI mayısta arttı

BRÜKSEL (AA) – Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), mayıs ayında 63,1 puana yükseldi.

Uluslararası finans kuruluşu IHS Markit Avro Bölgesi'nin ve Almanya'nın mayıs ayına ilişkin imalat sanayi PMI nihai verisini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde nisanda 62,9 puan olan imalat sanayi PMI, mayısta 0,2 puan artarak 63,1 puana çıktı.

Böylece, mayıs ayı puanı Avro Bölgesi'nde PMI anketinin yapılmaya başlandığı Haziran 1997'den bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.

IHS Markit Baş Ekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Avro Bölgesi sanayi üretiminin görülmemiş bir hızla büyümeye devam ettiğini, PMI'ın 3 aydır rekor kırdığını belirtti.

Söz konusu verilerin özelikle ikinci çeyrekte güçlü toparlanmayı ortaya koyduğuna dikkati çeken Williamson, mayıs ayında rekor arz gecikmeleri ile birlikte girdi maliyetlerinde de artış yaşandığını ifade etti.

Almanya'da ise nisanda 66,2 puan olan imalat sanayi PMI, mayısta 64,4'e indi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yaşanan arz sorunlarının Almanya'nın büyüme hızını yavaşlattığına işaret edildi.

İmalat ve hizmet sektörleri, Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeye işaret ederken, 50 puanın altı daralmayı gösteriyor.