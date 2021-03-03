Avro Bölgesi'nde ÜFE ocakta yüzde 1,4 arttı

BRÜKSEL (AA) – Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin ocak ayı ÜFE verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. ÜFE, 2020'nin ocak ayına göre ise sabit kaldı.

AB'de de ÜFE, ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 artarken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 yükseldi.

AB ülkeleri arasında ÜFE, ocakta aylık bazda en fazla yüzde 10 ile İrlanda'da arttı. Bu ülkeyi yüzde 3,4 ile İspanya ve yüzde 3,3 ile Danimarka takip etti.