Avrupa alarmda: Covid-19 vakalarının yarısından fazlası Omicron olabilir

Avrupa’da corona virüsü vakaları artmaya devam ederken, Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden Omicron varyantıyla ilgili bir açıklama geldi.

Sozcu.com.tr

Avrupa Birliği’nin üst düzey sağlık kuruluşu Avrupa Hastalıkla Mücadele ve Kontrol Merkezi (ECDC) bugün corona virüsü salgınıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Matematiksel bir modelleme gerçekleştiren kurum, gelecek birkaç ay içerisinde Omicron varyantının baskın Covid-19 olabileceğini açıkladı. Yapılan açıklamada, “Yapılan matematiksel modellemede Omicron varyantının Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde birkaç ayda toplam corona virüsü vakalarının yarısından fazlasına denk gelebileceğini tespit ettik” denildi.

27 AB ülkesi ile birlikte İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç’i bünyesinde barındıran toplulukta vaka sayısı son dönemde artarken birçok ülke corona virüsünü yavaşlatmak için önlemlerini artırdı.

KUZEY ÜLKELERİNDE OMICRON VAKALARI ÇIKTI

AB bu açıklamayı yaparken bölgenin kuzeyinde de Omicron varyantı vakaları açıklanmaya başladı… Norveç medyası, başkent Oslo’da bir kişide Omicron varyantı tespit edildiğini duyurdu.

İsmi açıklanmayan kişinin şirketinin düzenlediği Noel partisine katıldığı ve dolayısıyla Omicron varyantı vakalarının artmasından endişe edildiği duyuruldu.

Öte yandan Danimarka’da da 7 kişide Omicron varyantı tespit edildi.

Finlandiya’dan da benzer haberler geldi… Finlandiya Sağlık Enstitüsü bugün yaptığı açıklamada bir kişide corona virüsünün en çok mutasyona uğramış varyantının tespit edildiği kaydedildi.

ÜÇ DOZ AŞI OLANDA OMICRON

İzlanda’nın başkentinde ise iki doz aşının üzerine yakın zamanda üçüncü doz aşı olan bir adamda Omicron varyantı tespit edildiği açıklandı. Devlet televizyonu RUV’da yer alan haberde adamın şu an Reykjavik’te tedavi altına alındığı belirtildi.

İsmi açıklanmayan adamın hastalığının kaynağını bulmak için incelemelerin devam ettiği kaydedildi.

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