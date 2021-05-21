Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün maçları tamamlandı

GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, Şahinbey Belediyespor organizasyonun ilk gününde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.
Akkent Spor Kompleksi'nde oynanan turnuvanın açılış maçında Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova'yı 4-1 yendi. Gaziantep temsilcisi ikinci maçında İtalya'nın Vicenza Calcio takımını 7-0 mağlup etti.
Ligdeki ilk gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:
Vicenza Calcio: 3 – AFC Tiflis: 1
Karabağ: 0 – Legia Varşova: 5
AFC Tiflis: 0 – Karabağ: 1
– Ligde ikinci gün programı
EAFF Şampiyon Ligi'nde yarın 5 maç oynanacak.
Yarınki maçların programı şöyle:
10.00 Şahinbey Belediyespor-Karabağ
12.00 Legia Varşova-AFC Tiflis
14.30 Vicenza Calcio-Karabağ
17.00 Şahinbey Belediyespor-AFC Tiflis
19.00 Legia Varşova-Vicenza Calcio