Avrupa Ampute Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'nde ilk gün maçları tamamlandı

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Alaturka Online
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GAZİANTEP (AA) – Gaziantep'te düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Federasyonu (EAFF) Şampiyonlar Ligi'nde, Şahinbey Belediyespor organizasyonun ilk gününde çıktığı 2 maçtan da galip ayrıldı.

Akkent Spor Kompleksi'nde oynanan turnuvanın açılış maçında Şahinbey Belediyespor, Polonya ekibi Legia Varşova'yı 4-1 yendi. Gaziantep temsilcisi ikinci maçında İtalya'nın Vicenza Calcio takımını 7-0 mağlup etti.

Ligdeki ilk gün maçlarında alınan diğer sonuçlar şöyle:

Vicenza Calcio: 3 – AFC Tiflis: 1

Karabağ: 0 – Legia Varşova: 5

AFC Tiflis: 0 – Karabağ: 1

– Ligde ikinci gün programı

EAFF Şampiyon Ligi'nde yarın 5 maç oynanacak.

Yarınki maçların programı şöyle:

10.00 Şahinbey Belediyespor-Karabağ

12.00 Legia Varşova-AFC Tiflis

14.30 Vicenza Calcio-Karabağ

17.00 Şahinbey Belediyespor-AFC Tiflis

19.00 Legia Varşova-Vicenza Calcio

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