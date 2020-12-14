Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda madalya kazanan milli sporcular Bolu'ya döndü

BOLU (AA) – Mersin'de düzenlenen Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda takım halinde ikinciliğe ulaşan milli takımda yer alan Mert Efe Kılıçer ve Bora Tarhan, Bolu'ya döndü.

Milli sporcuları, Karaçayır Mahallesi Spor Kompleksi'nde yer alan İzzet Baysal Kamp Eğitim Merkezi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara, Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkur Branşı Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Ramazan Demir, antrenörleri, minik sporcular ve yakınları, çiçeklerle karşıladı.

Halka aleti ve atlama masası aletinde Avrupa üçüncüsü olan Bora Tarhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Öncelikle buraya gelen herkese teşekkür ediyorum. Güzel bir duygu. 25-26 yıl sonra ilk kez Avrupa madalyasını ilimize getirmek çok gururlandırıcı bir şey. Ben hem kendi adıma hem de Mert adına herkese çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Barfiks aletinde Avrupa ikinciliği, paralel bar aletinde ise Avrupa üçüncülüğü elde eden Mert Efe Kılıçer ise çok heyecanlı ve mutlu olduğunu belirterek, "Şu an halen bacaklarım titriyor. Öncelikle böyle bir şey yaşadığım için çok mutluyum. Herkese de çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız." dedi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da Bolu ve Türkiye adına gurur duyduklarını dile getirerek, "İbrahim Çolak ve diğer büyüklerinizin peşinden sizler de inşallah ilerleyen zamanda sadece Avrupa'da değil dünyada ve olimpiyatlarda da başarılı olacağınıza yürekten inanıyorum. Başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Parkur Branşı Asbaşkanı Prof. Dr. Hasan Birol Yalçın ise madalya kazanan sporculara Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'in selamlarını ileterek, "Suat başkanımız, Murat Canbaş'tan sonra Bolu'ya gelen ilk Avrupa madalyası için sporcularımıza teşekkür etti. Emeklerinize sağlık. Ülkemiz ve şehrimiz adına gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Mili takım antrenörü Şenol Türkdağ, bu madalyalarda herkesin çok büyük emeğinin olduğuna değinerek, "Yıllardır burada hep birlikte emek veriyoruz. Bu başarıda özelikle ailelerin payı çok büyük. Gerçekten tarif edilemeyecek bir duygu içindeyiz. Hepimizin bu başarıda çok emeği var. Bu başarıyı, başta aileler olmak üzere sporcularımızın madalya almasında emeği olan temizlikçisinden tesis sorumlularına kadar herkese armağan ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli takım antrenörü Ersin Yılmaz ise tüm sporcuların bu madalyaları alabilmek adına çok çaba harcadığına vurgu yaparak, "Çocuklarımızdan 8 final geldi. 4 tane madalya alabildik. Gönül daha çok madalya almak isterdi. Onlarla beraber ilki yaşamanın gururunu yaşıyorum. Bu madalyalar ülkemize armağan olsun." şeklinde görüş belirtti.

Daha sonra mili sporcular, aileleri ve antrenörleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.