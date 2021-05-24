Avrupa Atıcılık Şampiyonası

ANKARA (AA) – Atıcılıkta Hırvatistan'da düzenlenen Bütün Dallar Avrupa Şampiyonası devam ediyor.

Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 10 metre havalı tüfek büyük erkekler kategorisinde olimpiyat kotalı milli sporcu Ömer Akgün 626.8, Ahmet Bayrak 621.7, Halil İbrahim Öztürk ise 620.3 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milli sporcular takım olarak toplam 1868.8 puan attı.

10 metre havalı tüfek büyük kadınlar kategorisinde Türkiye'yi temsil eden Gülşen Delen, 626.6 puanla sıralama müsabakasını bitirdi. Gülşen aynı zamanda havalı tüfek büyük kadınlar kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi oldu.

Aynı müsabakada yer alan milli sporculardan Şeymanur Koca 620.1, Aysun Uğurlu 619.1 puanla sıralama müsabakasını tamamladı. Milliler takım olarak attıkları 1865.8 puanla havalı tüfek büyük kadınlar takım kategorisinde de Türkiye rekoru kırdı.

25 metre tabanca genç erkekler kategorisinde mücadele eden Mustafa İnan, 575 puanla 5. sırayı elde etti. Milli sporcu aynı zamanda 25 metre tabanca genç erkekler kategorisinde Türkiye rekorunun da yeni sahibi olmayı başardı.

Aynı müsabakada yarışan milli sporcu Alp Eren Erdur, 562 puanla müsabakada 14. sırada yer aldı.

10 metre havalı tabanca büyük erkekler kategorisinde yarışan milli sporculardan Yusuf Dikeç 579, Serdar Demirel 575, İsmail Keleş 568 puanla müsabakayı noktaladı. Milli sporcular takım olarak 1722 puanla yarın yapılacak 10 metre havalı tabanca büyük erkekler takım müsabakasına katılmaya hak kazandı.

10 metre havalı tabanca büyük kadınlar kategorisinde Seher Tokmak 567, Esra Bozabalı 561, Şevval İlayda Tarhan 560 puanla sıralama müsabakasını bitirdi. Milli sporcular takım olarak 1688 puan attı.