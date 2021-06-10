Avrupa bir iyi, bir kötü: Dördüncü dalga vurdu

Aşılamayı neredeyse tamamlayan İngiltere’de 4. dalgadan söz ediliyor. İngiltere Başbakanı Johnson, 21 Haziran’da “Coronadan çıktık” açıklamasına hazırlanırken, son durum her şeyi altüst etti. Galler Sağlık Bakanı, “Dördüncü dalga kaçınılmaz görünüyor” dedi.

VAKALARIN ÇOĞU LİZBON’DA

Aynı şekilde 4. dalga ya da vaka artışları Portekiz’in başkenti Lizbon’da da yaşanmaya başlandı. Dün bütün ülkedeki vaka sayısı 890 olarak belirlendi ve bu Mart ayından beri en yüksek rakam oldu.

Vakaların çoğunun Lizbon’da tespit edildiği belirtildi. Bu bölgede corona kuralları sertleştirildi. Ülkenin diğer bölgelerinde ise açılımlar sürüyor.

NORVEÇ, YENİ AŞIYI ONAYLADI

Avrupa’nın bir çok ülkesinde corona virüsü vaka sayıları düşüyor. Norveç, Avrupa’daki diğer aşıların yanı sıra Johnson & Johnson’u da onayladı. Bu aşıyı olmak için, riskli ülkeye gidecek olma ya da, coronanın kişide aşıdan daha fazla zararlı olacağının kanıtlanması gerekiyor.

BELÇİKA BARLARI AÇIYOR

Corona virüsünün sert vurduğu ülkelerden biri olan Belçika’da açılımlar devam ediyor… Sinemalar, spor salonları, barlar açılıyor. Kültür ve kalabalık faaliyetler en fazla 200 kişiyle yapılabilecek.

Sokakta maske zorunluluğu kaldırıldı. Alışveriş merkezleri ile kamusal alanda maske takılmaya devam edilecek.

HOLLANDA, TEST İSTEMİYOR

Hollanda’da da açılımlar sürüyor. Kısıtlamalar azaltıldı ve Almanya yüksek risk bölgesi olmaktan çıkarıldı. Böylece Almanya’dan Hollanda’ya gidenler, test yaptırmak ya da test sonucu götürmek zorunda kalmayacak.

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