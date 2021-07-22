Avrupa Birliği, Afganlar’ı engellemek için harekete geçiyor

ABD ve NATO askerlerinin yaklaşık 20 yıl aradan sonra Afganistan’dan ayrılması sonrası Batı’ya göç eden düzensiz sığınmacılara yönelik görüntüler kamuoyunda infiale yol açmıştı.

Konuyla ilgili Reuters haber ajansına konuşan iki AB yetkilisi ve bir diplomat, henüz düzenlenme aşamasındaki maddi yardım paketinin öncelikli olarak Afganistan ve komşu ülkeler Pakistan ile İran’a verileceğini söyledi.

AB Komisyonu konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, mali yardımdaki amacın memleketlerinde yaşamaya devam eden ve yasa dışı yollarla başka ülkelere göç etmeyi düşünen Afganistan ve komşu ülke vatandaşlarını ikamet ettikleri bölgede tutmak olduğu kaydedildi.

Euronews’ta yer alan habere göre AB, 2021’de Afganistan’a yardım amacıyla toplamda 57 milyon euroluk mali destek bütçesini kabul etmişti. Söz konusu ek yardımların sonbahar mevsiminden önce sağlanamayacağı ve AB üyesi ülkelerin onayını beklediği belirtiliyor.

Yetkililer, Taliban örgütünün Afganistan’da ilerleyişi hız kazanırsa, AB’nin mali desteğinin ihtiyaç sahibi kişilere sağlıklı bir şekilde ulaşamayacağından endişe ediyor.

BORRELL, AFGANİSTAN VE PAKİSTAN LİDERLERİYLE GÖRÜŞTÜ

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles, bölgesel bağlantı ve güvenlik konularının yanı sıra Afganistan’daki durumu görüşmek üzere Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve Pakistan Başbakanı İmran Han ile, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te bir araya gelmişti.

AB, özellikle Suriye’den gelen göçmenlerin batıya doğru düzensiz göçünü engellemek amacıyla Türkiye ile anlaşma yapmış ve 2024 yılına kadar Ankara’ya her sene 3.5 milyar euro ödemeyi kabul etmişti.

TALİBAN BASKISI AFGANİSTAN’DA SİYASİ DÜZENİ BİTİRDİ

1979-1989 yılları arasında Rusya’nın, 2001-2021 arası ABD ve NATO güçlerinin işgali altında kalan ve uzun yıllar boyunca da Taliban örgütünün “baskıcı ve radikal” rejimi altında ezilen Afganistan, “dünyanın en düzensiz siyasi otoritesine sahip” ülkesi olarak tanımlanıyor.

Bu haliyle ülkenin, Kuzey Kore, Türkmenistan, Suriye, Çad, Yemen gibi dünyanın en baskıcı rejimlerinden bile daha kötü yaşam koşullarına sahip olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 6.5 milyon Afgan, komşu ülkeler İran ve Pakistan’da mülteci olarak yaşıyor.

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