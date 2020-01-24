Avrupa Birliği Brexit’i onayladı! İngiltere ayrılıyor

Onay haberini Twitter hesabından duyuran Von Der Leyen “Konsey Başkanı Charles Michel ile birlikte Birleşik Krallık’ın AB’den çıkmasını içeren anlaşmanın, Avrupa Parlamentosu’nda onaya sunulması için gereken imzaları attık” dedi.

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre, Von Der Leyen ve Michel’in imzasının ardından, Brexit anlaşması 29 Ocak’ta Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu gündemine gelecek. Perşembe günü anlaşmayı görüşen AP Anayasa Komisyonu, 3’e karşı 23 oyla, Genel Kurul’a anlaşmayı onaylaması görüşünü iletti.

Anlaşmaya ret oyu veren üç milletvekiliden biri, komisyon üyesi İngiliz AP milletvekili Richard Corbett, “Uzun süredir Brexit İngiliz halkının istediği bir durum değil” diyerek, anlaşmayı kınadığını ve Genel Kurul’daki oylamada da ret oyu kullanacağını söyledi.

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“DOSTLUĞUMUZ KALACAK”

Anlaşma burada da oylandıktan sonra, AB üyesi ülkelerin Brüksel’deki diplomatlarının da onayının ardından İngiltere, kurallara uygun ve düzenli bir şekilde 31 Ocak gece yarısı AB’den resmen ayrılacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından, “Her şey kaçınılmaz olarak değişecek. Ama dostluğumuz kalacak. Bu yeni sayfayı birlikte yazalım istiyorum” dedi.

Brüksel’de bu sabah atılan imzaya, üç yıla yakın süredir zorlu geçen müzakereleri yürüten Fransız diplomat ve eski bakan Michel Barnier de katıldı.

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İNGİLTERE, 47 YIL SONRA AYRILIYOR

Sürecin tamamlanmasının ardından İngiltere’nin AB’yle, iniş çıkışlarıyla tartışmalı geçen 47 yıllık evliliği sona erecek. Brexit Anlaşması’na göre, 31 Ocak’taki resmi ayrılıştan sonra 2020 yılı sonuna kadar bir geçiş süreci olacak.

Bu süreçte İngiltere, AB kararlarına katılmadan Birliğin kurallarını uygulamaya devam edecek. Böylece 31 Ocak’ta bıçakla kesilen bir ayrılık değil yumuşak bir geçiş sağlanmış olacak.

Bu süre içinde taraflar, gelecekte nasıl bir ticari, ekonomik ve diplomatik ilişki sürdüreceğini belirleyecek müzakereler başlayacak. İngiltere Başbakanı Boris Johnson bu süreyi de uzatmayacaklarını ve müzakereleri yıl sonunda tamamlayacaklarını açıklasa da, Brüksel diplomatları teknik olarak müzakerelerin bu kadar kısa sürede tamamlanmasının oldukça zor olduğu görüşünü dile getiriyor.

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