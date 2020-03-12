Avrupa Birliği’nden Corona virüsü tedbiri! Personeller evden çalışacak

Gün içinde AB çalışanlarının çocuklarının okuduğu ‘Avrupa okullarının’ Corona virüsü salgını nedeniyle kapatılma kararının açıklanmasının ardından memurlarının da uzaktan çalışma yapmalarını istediği bildirildi.

Belçika basınında yer alan haberlere göre, AB kurumlarında 6 kişinin Corona virüsü taşıdığı hatırlatılırken AB çalışanlarının seyahatlerini azaltmak için de önlemler alındığı hatırlatıldı.

Aile üyelerine bakmak zorunda olanlar için bakımevleri bulunan AB kurumlarında hali hazırda toplamda, 9 bin kişi tele-çalışma yapıyordu.

İç duyuruda şöyle denildi:

* Alınan yeni tedbirlere göre bundan sonra, kurumlarda fiziki varlığı gerekli olmayan tüm personel evlerinden çalışma yapmak zorunda olacak.

* Kritik işlevleri yerine getirenler için tedbirler alınacak ancak işe gitmeleri gerekecek.

* Kurumların devamlılığını sağlamak için iki ayrı program oluşturulacak. İHA

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