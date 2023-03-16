Avrupa Birliği’nden Suriye çıkışı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in ofisinden Suriye’deki iç savaşın 12’nci yıl dönümü dolayısıyla yazılı açıklama yapıldı.

6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin Suriye’yi de etkilediğinin anımsatıldığı açıklamada, bu nedenle yıllardır çatışmaların sürdüğü ülkenin yıkıcı bir etkiyle daha karşı karşıya olduğu, AB’nin 20 Mart’ta düzenleyeceği bağışçılar konferansının depremin açtığı yaraları sarmayı amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada uluslararası toplumun, Suriye’de kalıcı ve kapsamlı bir çözüme ulaşmak için daha fazla çaba göstermesi gerektiği belirtilerek, “Rejim, BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı uyarınca çatışmaya anlamlı bir siyasi çözüm getirene kadar AB, Suriye rejimiyle normalleşmeye karşı olmaya devam edecek.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Brüksel’de 7 yıldır her sene yapılan, hükümetlerin, uluslararası kuruluşların ve Suriye sivil toplumunun katılımıyla Suriye’nin ve Bölgenin Geleceğinin Desteklenmesine İlişkin Brüksel Konferansı’nın 15 Haziran’da gerçekleştirileceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, geçen seneki konferansta 2,6 milyar avroluk taahhütte bulunulduğu hatırlatıldı. (AA)