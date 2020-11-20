Avrupa borsaları aşıda olumlu gelişmeler ve yeni teşvik beklentileriyle haftayı yükselişle kapattı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, kıtada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artışa rağmen aşıya dair olumlu gelişmeler ve ABD’de yeni bir ekonomik destek paketi beklentilerinin etkisiyle haftanın son işlem gününü yükselişle kapattı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,52 yükselerek 389,61 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,39 artarak 5.495,89 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,79 değer kazanarak 21.706,96 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,39 yükselişle 13.137,25 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79’lük artışla 6.351,45 seviyesinden kapattı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.20 itibarıyla yüzde 0,16’lık artışla 1,185 seviyesinden işlem gördü.

Kovid-19 aşısına yönelik gelişmelerde umut verici haberler gelmeye devam etti. Amerikan ilaç şirketi Pfizer, ABD'de Kovid-19 aşısının acil kullanıma izin verilmesini istedi. Acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunan Pfizer ve BioNTech, Avrupa'da da halihazırda kurumlara müracaat etmeye başladı.