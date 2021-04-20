Avrupa borsaları düşüşle kapandı

BRÜKSEL (AA) – Avrupa borsaları, birçok ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın ardından günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,9 değer kaybederek 433,8 puana geriledi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2 azalarak 6.859,87 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,55 düşerek 15.129,51 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,09 değer kaybıyla 6.165,11 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 2,44 gerileyerek 24.088,65 puana indi.
Avro/dolar paritesi, (TSİ) 19.21 itibarıyla yüzde 0,04'lük artışla 1,204 seviyesinde bulunuyor.
Avrupa piyasaları, çok sayıda ülkedeki yeni Kovid-19 vakalarında artışı ve aşılamadaki tedarik sorunlarını olumsuz karşıladı.