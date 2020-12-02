Avrupa borsaları Fransa ve İngiltere hariç düşüşle kapandı

BERLİN (AA) – Avrupa borsaları, son dönemde yaşanan rallinin ardından etkisini artıran kar satışlarının etkili olmasıyla günü İngiltere’deki FTSE 100 ve Fransa'da CAC 40 endeksleri hariç düşüşle tamamladı.

Kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,05 azalarak 391,69 puandan kapandı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,58 değer kaybederek 21.972,2 puana gerilerken Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,52 düşüşle 13,313,24 seviyesinden kapattı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,03 artarak 5.583,01 puana yükseldi.

Öte yandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise ülkede Kovid-19 aşısının yaygın kullanımına izin verilmesinin etkisiyle günü yüzde 1,23’lük artışla 6.463,39 seviyesinden tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.34 itibarıyla yüzde 0,18’lik artışla 1,209 seviyelerinde işlem gördü.

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu, Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygın kullanımına onay verdi.

Böylece İngiltere, "Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısına izin veren ve gelecek haftadan itibaren kullanıma sunacak olan dünyadaki ilk ülke" oldu.

Bu arada, Londra Borsası (London Stock Exchange Group’un -LSEG) hisseleri LSEG'in veri sağlayıcısı Refinitiv'i 27 milyar dolara devralmasına yönelik AB rekabet otoritesinden izin verileceği yönünde haberlerin ardından günü yaklaşık yüzde 10 değer kazanarak kapattı.

Analistler, Avrupa borsalarındaki karışık seyirde son dönemde yaşanan rallinin ardından bugün etkisini artıran kar satışları etkili olduğunu kaydetti.

Bu arada veri ve analitik bilgi sağlayan Refinitiv verilerine göre, Stoxx Europe 600 kasımda Kovid-19 aşısına yönelik olumlu haberler, ABD tarafında seçim sonuçları ve Asya’da toparlanma emarelerinin etkisiyle yaklaşık yüzde 14 değer kazandı.

Bu da kayıtların tutulduğu 1986’dan beri en yüksek aylık getiri olarak kaydedildi. Kasımda hava yolu şirketlerinin hisselerinin yüzde 45’ten fazla değer kazanması dikkati çekti.