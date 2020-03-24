Avrupa borsaları güne hızlı yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) – Avrupa borsaları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sınırsız varlık alımı kararı sonrası güne alıcılı başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 3,6 kazançla 291 puanda, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 4,6 artışla 9.141 puanda seyrediyor.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,2 primle 5.151 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 3 değer kazanarak 6.420 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,4 yükselerek 4.046 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 4,6 artarak 16.271 puan oldu.

Avro/dolar paritesi yüzde 0,8 kazançla 1,0820, sterlin/dolar paritesi de yüzde 1 artışla 1,1660 seviyelerinden işlem görüyor.

Analistler, Avrupa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin artan vaka sayısıyla giderek derinleştiğini, buna karşın dün Fed'in açıkladığı sınırsız varlık alım kararıyla pay piyasalarının güne alıcılı başladığını ifade etti.

Fed, dünkü açıklamasında piyasaların sorunsuz bir şekilde işlemesi ve para politikasının etkili geçişkenliğini sağlamak amacıyla hazine tahvili ve konut kredisine dayalı menkul kıymet alacağını bildirerek, yeni programlar oluşturulup çalışanlar, tüketiciler ve işletmelere kredi akışının destekleneceğini ve yeni finansman sağlanacağını kaydetti.

Öte yandan, özellikle İtalya, İspanya ve İngiltere'de salgının yayılma hızının dikkati çektiğini anımsatan analistler, Avrupa'da Birliği (AB) üyesi ülkelerin salgın nedeniyle kamu harcamalarını sınırlandıran kuralları askıya aldığına işaret etti.

Analistler, Almanya'da açıklanan mart ayı imalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin beklentilerin üzerinde, hizmet sektörü PMI verisinin ise tahminlerin altında kaldığını belirterek, gün içerisinde Avro Bölgesi, İngiltere ve ABD'de açıklanacak PMI verilerinin izleneceğini kaydetti.