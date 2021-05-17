Avrupa borsaları, karışık seyirle açıldı

İSTANBUL (AA) – Avrupa borsaları, haftaya karışık seyirle başladı.

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 1,10 artışla 442,14 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi 0,05 değer kazanarak 15.425 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 azalışla 7.028 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,39 yükselişle 9.181 puanda, Fransa'da CAC 40 yüzde 0,09 düşüşle 6.379 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,30 artarak 24.840 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre yatay bir seyirle 1,2144 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sarsılan ekonomilerdeki toparlanma işaretleri ve emtia fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist endişeleri gündemde tuttuğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına daha erken başlayabileceği beklentilerinin pay ve tahvil piyasalarında oynaklığı artırdığını söyledi.

Bu hafta Avro Bölgesi'nde mart ayı dış ticaret, ilk çeyrek büyüme, nisan ayı enflasyon, mayıs ayı Tüketici Güven Endeksi başta olmak üzere yoğunlaşan veri gündeminin takip edileceğini aktaran analistler, bugün Avro Bölgesi maliye bakanlarının ekonomik gelişmeleri değerlendirmek üzere bir araya geleceğini ve konuya ilişkin yapılacak açıklamaların izleneceğini bildirdi.