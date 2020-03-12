Avrupa Borsalarında Trump Şoku Yaşanıyor ve AB Acil Toplanıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Coronavirüs’ün ABD’de yayılmasını engellemek için Avrupa’dan ABD’ye yapılacak uçuşları 30 gün askıya aldıklarını açıklaması, Avrupa piyasalarına ağır darbe vurdu. Açıklama, petrol fiyatlarında ve Asya-Avrupa borsalarında adeta şok etkisi yarattı. Asya-Pasifik borsaları tepe taklak inişe geçerken, Avrupa borsaları da ortalama yüzde 5 düşüşle açılış yaptı.

Asya ve Avrupa piyasaları güne, Dünya Sağlık Örgütü’nün “pandemi” açıklaması, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Başkan Trump’ın Avrupa uçuşlarını bir ay süreyle askıya aldığı açıklamasıyla başladı. İlk açılışı yapan Tokyo Borsası yüzde 4’lük bir düşüşle güne başlarken, Sidney borsası, 2008 yılındaki finansal krizden bu yana tek seansta en büyük düşüşe imza attı. Sidney borsası günü yüzde 7’inin üzerinde bir düşüşle kapadı.

Güne yüzde 5,11 düşüşle başlayan Paris borsasında (CAC 40), düşüş bir saat içinde yüzde 7’lere fırladı. CAC 40, yüzde 5,11 düşüşle 4374,67 puana geriledi. Yıl başından bu yana Fransız borası yüzde 26,82 düşüş kaydetti. Turizmle bağlantılı sektörlerden Air France-KLM, Accor ve Safran Airbus’a ait hisseler belirgin bir düşüş yaşadı.

Londra Borsası ilk işlemlerde yüzde 5 puan kaybetti. Alman Frankfurt borsası ise yüzde 5,32 puan düşüşle 10.000 puanın altına düştü.

Belçika Borsası Bel20, açılıştan kısa süre sonra yüzde 5 düşüşle yaşadı.

Madrid Borsası yaklaşık yüzde 5 düşüşle açılış yaptı. Bu sabah, İspanyol Ibex 35 endeksi, 5,2 puan düşüşle 7046 puana geriledi. Ibex 35, bir ayda yüzde 20 düşüş kaydetti.

Avrupa Birliği toplanıyor

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter hesabından ingilizce bir mesaj yayınlayarak, Trump’ın uçuş yaşağı açıklamasının ekonomik sonuçlarını öngörmek ve önlem alabilmek için Perşembe günü (bugün) toplanacaklarını açıkladı. Michel, “Ekonomik aksaklıklardan kaçınmalıyız. AB, corona virüsün yayılmasını kontrol altına almak, virüse yakalanan insan sayısını azaltmak ve bilimsel araştırmaları desteklemek için gerekli tüm önlemleri alıyor” dedi.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’nden açıklanan son rkamlara göre, Avrupa’da (İngiltere dahil) Coronavirüs’e yakalanan insan sayısı 17 bini aştı. İtalya 800’ü aşan ölüm ile listede en üst sırada yer aldı.