Avrupa bu soruya yanıt arıyor: Noel döneminde yasak gelecek mi?

Corona virüsü salgınının Omicron varyantı Avrupa’da endişe yaratmaya devam ediyor.

Corona virüsünün hızlı yayılan Omicron varyantı nedeniyle sosyal hayata yeni bir kısıtlama getirmekten şu ana kadar kaçınan İngiltere’de bakanlar kurulu toplantısının sonuçları izlenirken, Avrupa’nın diğer ülkelerinde Noel tatil döneminde kısıtlama getirilip getirilmemesi değerlendiriliyor.

Avrupa ülkeleri ve ABD’de Omicron varyantı vakalarının sayısı katlanarak artarken, İngiltere’nin başkenti Londra’da Omicron varyantı kaynaklı vaka sayısının her 2-3 günde bir iki katına çıktığı görüldü.

Corona virüsünün Omicron varyantı ilk olarak Afrika’nın güneyinde ve Hong Kong’da tespit edildi. Ardından 89 ülkeye yayılan Omicron’a bağlı gelişen hastalığın şiddeti ise belirsiz kalmaya devam ediyor.

Hollanda dün itibarıyla faaliyetleri hayati önem taşımayan tüm mağaza, restoran, spor salonu ve kamusal alanları kapsayan 14 Ocak’a kadar sürecek bir tecrit uygulaması başlattı.

İngiltere Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, yeni corona virüsü varyantı Omicron kaynaklı 12 ölüm gerçekleştiğini ve şu anda Omicron ile enfekte olmuş olan 104 kişinin hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

“EK DOZ VİRÜSÜ ENGELLEMEYE YETERLİ DEĞİL”

Hükümetin Noel tatil dönemi öncesinde daha katı kısıtlamalar uygulayıp uygulamayacağı sorulan Raab “Kesin olarak garanti veremem” dedi.

Alman hükümetinin bilim danışma kurulu ise dün yaptığı açıklamada ek dozların virüsün yayılmasını engellemeye yeterli olmayacağını belirterek temasların daha da sınırlandırılması gerektiğini ifade etti.

AVRUPA HİSSE PİYASALARI DEĞER KAYBETTİ

İrlanda, Cuma günü bar ve restoranların akşam 8’de kapanması kararı alırken büyük toplanmalar için kapasiteyi düşürdü.

Dünya borsaları Omicron vakalarındaki artışla görülen kısıtlamaların ekonomiye etkisi hakkındaki endişelerle düşerken, Avrupa hisse piyasaları %2’nin üzerinde değer kaybetti.

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