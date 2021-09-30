Avrupa enerji fiyatlarındaki artışı durduramıyor: Doğalgaz rekor tazeledi

Doğalgazda darboğaz ve talep artışı nedeniyle fiyat artışını durduramayan Avrupa’da fiyatlar bugün yine rekor kırdı. Artan doğalgaz fiyatları bazı ülkelerdeki son tüketicilerin elektrik faturalarına yansıtılmaya başlandı. Türkiye’de de zamlar kapıda.

Sozcu.com.tr

Avrupa’da doğalgaz, kömür stoklarının yetersiz olması ve talep artışı nedeniyle kış öncesi fiyatların düşme umudu iyiden iyiye tükendi.

Avrupa’da doğalgaz ve elektrik fiyatları kış sezonunun yaklaşması ve tedarik sıkıntılarının sürmesi nedeniyle rekor kırmaya devam ediyor. Avrupa doğalgaz fiyatları için gösterge niteliğinde olan Hollandalı TTF’de doğalgaz fiyatı günlük yüzde 4 yükselişle metreküp başına 1050 dolar seviyelerini gördü. Almanya’da da elektrik fiyatları yüzde 5,3 yükseldi.

RUSYA’DAN AKIŞ AZALDI

Bu sırada Almanya’nın Mallnow terminaline gelen Rus doğalgaz akışı da hafta başından bu yana üçte bir oranında düşüş gösterdi.

Konu ile ilgili Bloomberg’e bilgi veren Norveçli enerji şirketi Equinor ASA’nın kıdemli yöneticisi Alex Grant, bu fiyatların geleceğini tahmin etmediklerini söyledi. Grant, fiyatların gelecek için ciddi bir risk doğurduğunu belirtti.

FATURALAR ZAMLANACAK

Avrupa doğalgaz fiyatları, yılbaşından bu yana toplamda yüzde 300’den fazla arttı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış toptan elektrik maliyetlerini artırdı.

Bu kışın sert geçecek olması yönündeki tahminlerin de artması nedeniyle enerji fiyatlarında ciddi zamlar yapılması söz konusu.

Dün son gelen haberlere göre, İtalya’da hane halkı elektrik fiyatları önümüzdeki çeyrekte yüzde 29,8, doğalgaz fiyatları ise yüzde 14,4 yükseldi.

TÜRKİYE’DE ZAMLAR KAPIDA

Enerji fiyatlarındaki artış Avrupa’nın yanında Türkiye’yi de etkileyecek.

Sozcu.com.tr’nin haberine göre, Botaş’ın tarifesinin şu an bin metreküp için sanayide 240 dolar, çevrim santrallerinde 280 dolar olduğunu belirten uzmanlar, konutlara zam yapmaktan çekinen Botaş’ın sanayi ve santrallere yüksek oranlı zamlar yapabileceğini, bunun da elektrikte ve diğer birçok üründe dolaylı olarak yüksek zamları beraberinde getireceğini dile getiriyor.

Dün EPİAŞ verilerine göre, Türkiye spot doğalgaz fiyatları da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 552 TL’den 2 bin 800 TL’ye çıktı.

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