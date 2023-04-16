Avrupa, Galatasaray’ı konuşuyor! Icardi ve Zaniolo’nun yeniden doğuşu…

Galatasaray’ın Kayserispor’u 6-0 gibi sansasyonel bir skorla yenmesi ve yıldızlarının ortaya koyduğu müthiş performans, Avrupa medyasında geniş yer buldu. Özellikle İtalyan ve Fransız gazeteleri, her iki ligde de forma giyen Icardi’nin yükselişinden övgüyle bahsetti. Roma’dan transfer edilen Zaniolo’nun yeniden doğuşu da Çizme’de ses getirmiş durumda.

RMC SPORT (FRANSA)

“Galatasaray, Kayserispor’u farklı mağlup ederken Icardi gol şenliğine hat-trick yaparak katıldı. Galatasaray, 23. Türkiye şampiyonluğu yolunda her zamankinden daha fazla ilerliyor. Gecenin en büyük oyuncularından birinin adı Mauro Icardi. Paris Saint Germain’den kiralık olarak gelen Arjantinli golcü hat-trick yaptı.”

LA GAZZETTA DELLO SPORT (İTALYA)

“Galatasaray abarttı! Ev sahibi Galatasaray ilk yarıda 4-0’lık skor üstünlüğünü yakalayarak zaten maçı koparmıştı. Mutlak kahraman Mauro Icardi oldu. Arjantinli ilk yarıda 3 gol attı. Rashica da ona tek golle destek verdi. Kerem Aktürkoğlu ve Nicolo Zaniolo ile iki gol daha bulan İstanbul devi zorlanmadı. Bu galibiyetle Galatasaray, Süper Lig’in nihai favorisi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu.”

CORRIERE DELLO SPORT (İTALYA)

“Anne her zaman annedir. Nicolo Zaniolo’nun farklı galibiyetin geldiği maçtaki düşüncesi kuşkusuz buydu. Sahaya sonradan dahil olan eski Romalı mükemmel bir gol attı. Golün ardından Zaniolo, annesi Francesca Costa’nın oturduğu tribünlere gitti. İkili uzun süre kucaklaştı. Maçın sonunda Costa, Nef Stadyumu’nda yaşananların videosunu duygusal bir cümle eşliğinde paylaştı: Bana her zaman bu duyguyu veriyorsun. Sana ne kadar teşekkür etsem az. Kalbimin fenomeni.”

TUTTOSPORT (İTALYA)

“Gövde gösterisi! Galatasaray sahasında Kayserispor’u 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Mauro Icardi ve Nicolo Zaniolo gol festivalinde yer aldı. Zaniolo oyuna sonradan girerek güzel bir gol atarken gecenin mutlak kahramanı eski Sampdoria ve Inter oyuncusu Mauro Icardi oldu. Galatasaray bir maç fazlasıyla Fenerbahçe’nin 9 puan önünde.”

TUTTOMERCATO (İTALYA)

“Süper Lig’in 29. haftasında Galatasaray, Kayserispor’u 6-0 mağlup etti. Gecenin kahramanı Icardi maçın topunu evine götürdü. Galatasaray’ın diğer golleri Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Zaniolo’dan geldi.”