ANKARA (AA) – Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular iki madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'yi 57 kiloda temsil eden Süleyman Atlı, Rus rakibi Nachyn Mongush'u (6-5) yenerek ikinci kez Avrupa Şampiyonu oldu.

97 kiloda Süleyman Karadeniz ise Rus Alikhan Zhabrailov'a yenildi. Avrupa ikincisi olan Süleyman, gümüş madalya kazandı.

– Taha Akgül altın madalya için mindere çıkacak

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, şampiyonanın 3. gününde altın madalya için mücadele edecek.

Taha, ilk turda rakibi 3 kez Dünya Şampiyonu Gürcü Geno Petriashvili'yi (6-1), çeyrek finalde Polonyalı Kamil Tomasz Kosciolek'i (6-1), yarı finalde Belarus Dzianis Khramiankou'yu (4-0) yenerek finale yükseldi.

Milli güreşçi, finalde Gençlik Olimpiyatları şampiyonu Rus Sergei Kozyrev ile karşılaşacak.

61 kiloda Emrah Ormanoğlu ilk turda İtalyan Simone Vincenzo Pıroddu'yu (11-1) sayı tuşuyla yendi. Çeyrek finalde Rus rakibi Magomed Abasgadzhi'ye yenilen Emrah, yarın repesajda Bulgar rakibi Georgi Vangelov ile karşı karşıya gelecek.

– Kadın güreşçiler mindere çıkıyor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadın güreşçilerin müsabakaları organizasyonun 3. gününde başlıyor.

Milli güreşçiler 50 kiloda Evin Demirhan, Ukrayna'dan Oksana Livach, 53 kiloda Zeynep Yetgil, Ukrayna'dan Maria Vynnyk, 55 kiloda Eda Tekin, Moldova'dan Dragutan, 57 kiloda Mehlika Öztürk, Ukrayna'dan Akobia, 59 kiloda Elif Yanık, Rusya'dan Veronika Chumikova, 62 kiloda Cansu Aksoy, Polonya'dan Madrowska, 65 kiloda Aslı Tuğcu, Rusya'dan Lyubov Ovcharova, 68 kiloda Nesrin Baş, Polonya'dan Viktorya Colojia, 72 kiloda Merve Pul, Ukrayna'dan Alla Belinska ve 76 kiloda Ayşegül Özbege, Polonya'dan Patricia Siperka ile ilk turda karşı karşıya gelecek.