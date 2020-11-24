Avrupa İnsan Hakları Komiseri: “Paris'te sığınmacılara polisin müdahalesinin görüntüleri şoke edici”

PARİS (AA) – Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, Fransa'nın başkenti Paris'in ortasında önceki gece çadırlarından yaka paça çıkarılarak dışarı atılan sığınmacılara yönelik polisin müdahalesinin görüntülerini şoke edici olarak nitelendirdi.

Mijatovic, Paris'in tarihi meydanlarından Republique'de çadırlarda barınmak isteyen çoğu Afgan 500'e yakın sığınmacıya polisin müdahalesine ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in Ulusal Polis Soruşturma Biriminden (IGPN) rapor istediğini ve Fransa Ombudsmanlığının olaya dahil olduğunu not aldığını belirtti.

"Paris'te polisin sığınmacılara müdahalesinin görüntüleri şoke edici." ifadesini kullanan Mijatovic, bu olaya ilişkin gelişmeleri yakından izlediğini vurguladı.

Darmanin, dün yaptığı açıklamada, "Ulusal Polis Soruşturma Birimine (IGPN) kamuoyuna açıklanmak üzere savunmalarını iletmeleri için 48 saat süre tanıdım ve bunu kamuoyu ile paylaşacağım." ifadesini kullanmıştı.

– Paris'in göbeğinde sığınmacılara biber gazı

Fransa'nın başkenti Paris'te önceki gece, polis, Republique Meydanı'nda çadır kuran çoğunluğu Afgan 500'e yakın sığınmacıyı yaka paça dışarı atmış, biber gazıyla müdahalede bulunmuştu.

İçişleri Bakanlığı, alandaki gazetecilere de şiddet uygulayan polis ve jandarmanın görüntülerinin gündem olması üzerine soruşturma açıldığını duyurmuştu.

Birçok gazeteci, aktivist ve siyasetçi de sığınmacılara desteklerini ifade ederek polis şiddetini kınamıştı.