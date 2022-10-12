Avrupa iyot hapı dağıtıyor biz izliyoruz

Nükleer felaket tehdidine karşı uzmanlar uyarıyor: Hazırlıklı olmalıyız. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle birçok ülke iyot hapı stokluyor. Haplar riskli yerlerde halka dağıtılıyor. Türkiye’nin yeterli tedbir alıp almadığı ise tartışılıyor.

Latif SANSÜR

RUSYA ile Ukrayna arasındaki çatışmaların nükleer bir savaşa dönme ihtimali dünyayı korkutuyor. Olası bir felaketten en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye. Ancak Türkiye’nin aldığı tedbirlere dair henüz bir açıklama yok. Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Ahmet Soysal, SÖZCÜ’ye olası bir nükleer felakette yapılması gerekenleri anlattı. “Mümkün olduğunca hazırlıklı olmalıyız, halkı bilinçlendirmeliyiz” diyen Soysal, “Vücut radyoaktif iyotu tiroid bezine depoluyor. Bu da tiroid kanserine yol açıyor. İyot tabletleri buna karşı kullanılıyor ancak tek başına koruma sağlamıyor. Eğitim ve bilgilendirmeler gerekiyor. AFAD’ın hazırlıkları olduğunu biliyoruz. Ama sadece yazılı dosya olarak duruyor” dedi.

Kiev Belediyesi: Yeterince iyot tableti tedarik edildi

RUSYA‘nın hedefindeki Ukrayna’da iyot tabletleri stoklanıyor. Kiev Belediyesi, radyasyon tehlikesinin ortaya çıkması durumunda kullanılmak üzere, başkent ve bölgesindeki tahliye noktalarına iyot tabletlerinin ulaştırıldığını duyurdu. Belediyenin yeterli miktarda iyot tedarik ettiğini belirtti. Avrupa’nın en büyük nükleer santralinin bulunduğu ve sık sık saldırıya uğrayan Zaporijya’da da halka iyot tabletleri dağıtıldı.

Almanya 190 milyon tablet stokladı

ALMANYA, 189.5 milyon adet iyot tableti stokladığını açıkladı. Tabletler, nükleer santrallerin 100 kilometre yakınında yaşayanların yanısıra ülke genelindeki tüm çocuklar, gençler ve hamileler için hazır tutuluyor.

Polonya’da dağıtım için hazırlık yapıldı

UKRAYNA‘nın komşusu Polonya da olası bir nükleer felakete karşı tedbir alıyor. Milanowek kentinde, iyot tableti dağıtımı için hazırlıklar yapıldı. Hapların bulunduğu koliler, dağıtım merkezlerine ve itfaiye, sağlık kuruluşları gibi kritik noktalara dağıtıldı.

Türkiye’nin 500 bin adet hap stoğu var

85 milyonluk Türkiye’de 500 bin iyot tableti stoğu var. Tablet eczanelerde 106 TL’ye satılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın önergesini cevaplayıp, “Bakanlığımız belirli aralıklarla alınacak önlemleri saptamaktadır” dedi. Yavuzyılmaz’ın “Son kullanma tarihleri geçen tabletlerin yerine yenileri alındı mı” sorusu ise yanıtsız kaldı. Yavuzyılmaz “Tablet 6 saat içinde alınırsa etkili oluyor. Sonra kullanmanın faydası yok. 500 bin tablet çok yetersiz” dedi.