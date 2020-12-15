Avrupa Konseyi'nden Almanya'ya “yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirle” çağrısı

PARİS (AA) – Avrupa Konseyi bünyesinde faaliyet gösteren "Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu" (GRECO), Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirlemesi" çağrısında bulundu.

GRECO'nun yayımladığı raporda, Almanya'nın yolsuzlukla mücadele konusunda "sağlam" yapıya sahip olduğunu ancak üst düzey görevlerde bulunan yetkililerle ilgili yolsuzluk konusunda karşılaşılan sorunların çözümü için hukuki ve siyasi düzenlenmelerin yapılması gerektiği belirtildi.

Raporda, Alman medyasının son yıllarda hükümetteki üst düzey yetkililer ile şirketler arasındaki yakın ilişkiye odaklandığı aktarıldı.

Eski bakanların lobicilik faaliyetlerinin federal hükümetinin gündemine etkisi konusunda şeffaf olunması gerektiği ifade edilen raporda, Almanya'ya "yolsuzlukla mücadele için açık kurallar belirlemesi" çağrısı yapıldı.

Raporda, ülkede üst düzey pozisyonlarda bulunan yetkililerin, hükümetin çalışmalarını etkilemeye çalışan lobicilerle ilişkisi hakkında kamuoyuna yeterli bilgilerin paylaşılması gerektiği kaydedildi.

Almanya'da kamuoyunun bu konuda sert kuralların getirilmesinden yana olduğu gibi göründüğü belirtilen raporda, bakanların ve devlet sekreterlerinin özel çıkarları ile makamları arasındaki ilişkinin kamuoyuna açık şekilde açıklanması gerektiğinin altı çizildi.