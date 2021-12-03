Avrupa Konseyi’nden Kavala ve Demirtaş açıklaması

Avrupa Konseyi, bugün Türkiye’ye yönelik bir açıklama yaptı. 1948’de insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla kurulan hükümetlerararası bir kuruluş olan Avrupa Konseyi, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılması çağrısında bulundu. Öte yandan Avrupa Konseyi, Osman Kavala ile ilgili de yeni açıklamalar yaptı.

Sozcu.com.tr

1948’te kurulan Avrupa Konseyi açıklamalarda bulundu…

Avrupa Konseyi, tutuklu bulunan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş ile ilgili Türkiye’ye çağrıda bulundu.

Açıklamada, “Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını güçlü bir şekilde talep ediyoruz” denildi.

İnsan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak için kurulan hükümetlerararası bir kuruluş olan Avrupa Konseyi, Osman Kavala ile ilgili de çağrıda bulundu.

Türkiye’nin de kurucularından olduğu Avrupa Konseyi, dört yıldan uzun süredir aleyhine hüküm verilmeden tutuklu yargılaması devam eden iş insanı Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararını uygulamadığı gerekçesiyle Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlattı.

Avrupa Konseyi’nden yapılan açıklamada, Türkiye’nin Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını sağlamayarak AİHM kararını ihlal ettiği belirtildi.

2 ŞUBAT 2022’DE AİHM TOPLANTISINA TAŞINABİLİR

Bu kapsamda Türkiye aleyhine ihlal prosedürü başlattığını Türkiye’ye bildiren Avrupa Konseyi, konuyu 2 Şubat 2022’de gerçekleşecek AİHM toplantısına taşımaya hazırlanırken, Türkiye’den 19 Ocak 2022 tarihine kadar konuya ilişkin görüşünü sunmasını talep etti.

Türkiye 19 Ocak’a kadar Türkiye Kavala’yı serbest bırakılırsa prosedürün durdurulması söz konusu olabilecek.

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