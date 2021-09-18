Avrupa medyası duyurdu: Marmara Denizi öldü… Ekim ayında müsilaj yeniden patlar

Avrupa medyası, ‘Marmara öldü’ manşetleri attı ve müsilajın ekim ayında daha güçlü döneceğini yazdı. Uzmanlarla görüşen Alman haber ajansı DPA’nın haberi son dört günün çevre konusu. Gazeteler, “Marmara kanalizasyon gibi kullanılıyor. Ekosistem çöktü. Mercanlar suyu filtreleyemiyor, midyeler büyümüyor” diye yazıyor.

Ali GÜLEN

Avrupa basını üç gündür, “Marmara Denizi öldü” manşetlerini atıyor. Bu haberlerin dışında, çok sayıda yorum ve analizlerle Marmara’nın ölümünün nedenleri tartışılıyor. Alman Haber Ajansı DPA’nın, Türkiye’deki hidrobiyolog ve müsilajla ilgili araştırmalar yapan ekiple yaptığı görüşmeler, Alman televizyon kanalları başta olmak üzere, Avusturya, İngiltere, İsviçre ve diğer ülke medyalarında geniş yer buluyor.

EKOSİSTEM TAMAMEN BOZULDU

DPA’ya konuşan Hidrobiyolog Levent Artuz, iç deniz ekosisteminin önemli ölçüde bozulduğunu belirterek, “30 yıllık yoğun kirlilikten sonra Marmara artık ölü bir deniz” açıklaması yaptı. 20 uzmanla 450 noktada inceleme yapan ekipler, musilajın ve dipte oluşan balçıkların ekosisteme geri dönülemez şekilde zarar verdiğini duyurdu. Bunun bölgedeki diğer su ve deniz kaynaklarına da yayılmasından korkuluyor.

Avrupa basını, müsilajın er ya da geç deniz tabanına yerleşeceğini, bunun en büyük nedeninin doğrudan denize boşaltılan arıtılmamış atıklar, atık sular ve düşük seviyedeki akış hızı olduğu belirtiliyor.

GÖRÜNMEMESİ ALDATMAMALI

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden deniz biyoloğu Ekin Akoğlu, midyelerin büyümelerinin yavaşladığını, deniz tabanındaki organizmalar için çok olumsuz sonuçlar doğduğunu, mercanların artık suyu filtreleyemediğini, sudaki oksijen eksikliğinin balıkların beslendiği zooplanktonu da azalttığını vurguladı.

DPA’ya konuşan 17 Eylül Üniversitesi Su Kaynakları Yönetimi Profesörü Mustafa Sarı, müsilajın şu anda görünmüyor olmasına yanılmamak gerektiğini belirterek, “Katmanlar battı ve ayrışmaya başladı. Deniz çamurunun ayrışması, diğer şeylerin yanı sıra sudaki oksijeni de tüketir. Deniz çamurunun oluşumunu teşvik eder. Ekim ayında yeni bir müsilaj patlaması başlayabilir” dedi.

‘KANALİZASYON GİBİ KULLANILIYOR’

Sonbahardaki müsilaj yayılmasının daha da büyük olacağından endişe edildiğini belirten Avrupa yayın organları, “Kanalizasyon ve kirli atıklar sürekli Marmara’ya boşaltılıyor” diye vurgularken, Levent Artuz’un, “Arıtılmamış atık suların, kanalizasyonun Marmara’ya boşaltılması derhal durdurulmalı.

Alglerin büyümesi, şehirlerden ve sanayiden gelen atıklar, kanalizasyon nedeniyle hızlandı. Marmara’yı kanalizasyon olarak kullanıyoruz” sözlerine yer verdi.

FT: SANAYİ ATIKLARI PATLADI

Ergene Nehri’nin Marmara’ya yönlendirilmesinin de çok büyük sorun yarattığı vurgulanıyor. Öte yandan Financial Times da, Türkiye’deki resmi rakamların, sanayi kaynaklı atık su miktarının son yıllarda ikiye katlandığını ortaya koyduğunu yazdı. Marmara Denizi’ndeki su sıcaklığının, kirliliğin ısıyı tutması yüzünden bu yüzyılın başından beri iki derece artması da felaketi tetikleyen başka bir etken.

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