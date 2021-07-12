Avrupa Merkez Bankası’ndan politika değişikliği sinyali

Avrupa Merkez Bankası (AMB), yeni stratejisini yansıtmak ve enflasyonun canlandırılması konusundaki ciddiyetini göstermek için bir sonraki para politikası toplantısında politika adımlarıyla ilgili ileriye dönük yönlendirmesini değiştirecek.

ENFLASYONA GÖZ YUMULACAK

AMB Başkanı Christine Lagarde politika değişikliği yaşanabileceği sinyalini verdi.

AMB’nin geçen hafta duyurduğu yeni stratejisine göre mevcut durumdaki gibi faiz oranlarının sıfıra yakın olduğu zamanlarda enflasyonun %2’lik hedefin üstüne çıkmasına göz yumacak.

FAİZ ORANI VE FİYAT ARTIŞLARI KONUSUNDA YATIRIMCIYA GÜVENCE

AMB Başkanı Christine Lagarde’nin bugün yayımlanan bu açıklaması, faiz oranlarının olması gerekenden erken arttırılmayacağı ve gelecekteki fiyat artışlarıyla ilgili beklentilerin yükseltilmesi konusunda yatırımcıların temin edilmesini amaçlıyor.

Lagarde, Bloomberg TV’ye, “Taahhütlerimizi gerçekleştirmemizi sağlayacak ısrarımız çerçevesinde geleceğe dönük yönlendirme kesinlikle yeniden değerlendirilecektir” dedi.

AMB’nin mevcut yönlendirmesi, enflasyon görünümünün AMB’nin hedefine “güçlü bir şekilde yaklaştığı” görülene kadar bankanın gerekli olduğu sürece tahvil alabilmesine ve faiz oranlarını şu anki rekor düşük seviyelerde tutabilmesine olanak sağlıyor. (REUTERS)

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