Avrupa Parlamentosu Başkanı Sassoli için tören düzenlendi

Hayatını kaybeden Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli için bugün Roma Belediyesi binasında devlet töreni düzenlendi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, geçtiğimiz salı günü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Yarın yapılacak cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanacak olan Sassoli için bugün Roma Belediyesi binasında tören düzenlendi. Sassoli’nin cenazesi, omuzlarda içeri taşınmasının ardından belediye binasında hazırlanan özel platforma konularak ziyarete açıldı. Törene katılan çok sayıda siyasi, Sassoli’nin ailesine başsağlığı diledi.

Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli, bağışık sistemindeki bozukluk nedeniyle 26 Aralık 2021’de İtalya’da hastaneye kaldırılmış, tüm resmi faaliyetleri iptal edilmişti. Eylül ayında da zatürre olan 65 yaşındaki Sassoli, Fransa’nın Strasbourg kentinde hastaneye kaldırılmış, kasım ayında görevine yeniden dönmüştü. AP Başkanlık görevi için bu ay sonunda oylama yapılması planlanmış fakat Sassoli, yeniden aday olmayacağını belirtmişti.

Sassoli’nin ölüm haberini sözcüsü Roberto Cuillo vermiş ve sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Sassoli’nin İtalya’nın Aviano bölgesinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıklamıştı. (İHA)