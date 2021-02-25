Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na gidecek milli sporcular belli oldu

ANKARA (AA) – Polonya'da 5-7 Mart'ta düzenlenecek 36. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda mücadele edecek milli sporcular açıklandı.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, 13 milli atletin katılacağı şampiyonanın Polonya'nın Torun kentinde yapılacağı belirtildi.

Milli takım kadrosuyla ilgili açıklamada bulunan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Yaş ortalaması 21 olan geleceğin takımıyla Avrupa Salon Şampiyonası gibi önemli bir turnuvada yarışacak olmamız, altyapı planlarımızın ne derece sonuç verdiğinin güzel bir örneği. Ayrıca bu şampiyonada uzun bir aradan sonra ilk kez yurtdışı doğumlu atletlerimiz kafilemizde yok, tamamı altyapımızdan yetişme çocuklarımızla gidiyoruz. Bu anlamda tarihteki en başarılı katılımımız." ifadelerini kullandı.

Müsabakalarda ana sponsoru Turkcell'in desteğiyle yarışacak olan ay-yıldızlı takımda şu isimler bulunuyor:

Erkekler:

60 metre: Kayhan Özer, Umut Uysal, Oğuz Uyar

400 metre: Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Ençü

60 metre engelli: Furkan Aktaş, Mikdat Sevler

3000 metre: Abdurrahman Gediklioğlu

Sırıkla atlama: Ersu Şaşma

Üç adım atlama: Necati Er

Kadınlar:

Üç adım atlama: Tuğba Danışmaz

Gülle atma: Emel Dereli