Avrupa Şampiyonası’nda şarkı krizi: Türkiye maçını örnek gösterdiler ama…

Uzatmaya giden Danimarka maçında tartışmalı bir penaltı kararıyla finallere gitmeyi başaran ve spor dünyasında tartışma yaratan İngiltere, bu gece turnuvada hiç mağlup olmayan İtalya ile Wembley Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek.

Fakat taraflar kozlarını paylaşmadan önce iki ülke arasında şarkı krizi ortaya çıktı… İtalya’da 1996 yılında piyasaya sürülen ve o dönemden beri çok popüler olan “Three Lions” isimli marşın maç öncesinde söylenmesi talebi Avrupa’da kriz yarattı. Maç öncesinde şarkıyı yaratan Frank Skinner ile David Baddiel’in Wembley Stadyumu’nda maçı söylemek için UEFA’ya başvurduğu açıklandı.

Özellikle “Futbol Evine Geri Dönüyor” nakaratıyla çok bilinen ve İngiliz taraftarlar tarafından bir marş halini alan şarkının UEFA’dan veto yediği duyuruldu. Sky Sport’ta İngiliz programı The Last Leg’e konuşan Skinner, “UEFA bunun çok partizan olduğunu ve İtalyanların böyle bir marşları olmadığı için bunun haksızlık olduğunu söyledi. Fakat İtalya ile Türkiye arasındaki açılış maçında Andrea Bocelli Nessun Dorma’yı söylemişti” açıklamasını yaptı.

UEFA, Cuma günü bu yönde bir talep geldiğini doğrularken, “Maçın başlamasından önce çok sıkı bir planlama ve zaman çizelgesi hazırlandığı için bu aşamada yeni bir etkinlik eklemek imkansız. Three Lions, İngiliz Futbol Federasyonu tarafından seçilen bir şarkı ve oyuncular ısınırken bu şarkı çalacak” dedi.

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