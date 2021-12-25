Avrupa sil baştan! Rekor üstüne rekor…

Avrupa’da corona etkisini her geçen gün artırıyor. Fransa’da günlük vaka sayısı 100 bini aştı. Ülkede salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka kayıtlara geçti. İtalya’da da salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka tespit edildi.

Avrupa’da corona ‘tam bitti’ derken yeniden hortladı… Birçok ülkede günlük vaka sayılarında rekor kırılıyor.

3 GÜNDÜR REKOR KIRILIYOR

İtalya’da corona virüs salgınında günlük vaka sayılarında 3 gündür rekor artış yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 54 bin 762 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 5 milyon 622 bin 431’e ulaştığı ifade edildi.

Bakanlık, son 24 saatte 144 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 136 bin 530’a ulaştığını aktardı.

İtalya’da bugün salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçerken, geçtiğimiz cuma günü 44 bin 595, dün ise 50 bin 599 yeni vaka tespit edilmişti.

FRANSA’DA VAKA SAYISI 100 BİNİ AŞTI

Fransa’da corona virüs salgınındaki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 104 bin 611 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 9 milyon 88 bin 371’e ulaştığı bildirildi. Bakanlık, son 24 saatte 84 kişinin Covid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 122 bin 546’a yükseldiğini aktardı.

Ülke genelinde 3 bin 282’si yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 162 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğu belirtildi.

ALMANYA’DA SON DURUM

Almanya’da ise bugün 16 bin 875 yeni vaka tespit edilirken 114 kişi corona nedeniyle hayatını kaybetti.

İLK ÖLÜM GERÇEKLEŞMİŞTİ

Almanya’da 23 Aralık’ta yeni mutasyon Omicron’dan ilk ölümün kayıtlara geçmişti. Yaşamını yitiren kişinin 60-79 yaş aralığında olduğu ifade edilirken, ülkede bugüne kadar toplam 3 binin üzerinde Omicron vakası tespit edildiği açıklandı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Tüm dünyada etkisi sürdürmeye devam eden Covid-19’un Omicron mutasyonu ve mutasyon nedeniyle yaşanan personel eksikliği sebebiyle Noel tatilindeki uluslararası 4 bin 500’den fazla uçuş iptal edildi.

TÜRKİYE’DE DE OMİCRON ALARMI VAR

Günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyreden Türkiye’de de Omicron alarmı var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada yeni mutasyonun her geçen etkisini artırdığını belirtti. Koca şu ifadeleri kullandı;

*Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi, kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz.

*Omicron karşılaştığımız ilk varyant değil. Ve önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde!

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