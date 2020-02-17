Avrupa sular altında: Dennis Fırtınası vurdu geçti

İngiltere’de Dennis Fırtınası’nın getirdiği şiddetli yağmurun ardından sel tehlikesi devam ediyor. İngiltere’deki 5 şiddetli uyarı dahil olmak üzere, Birleşik Krallık genelinde 300’den fazla sel uyarısı yapıldı. Pazar günü Galler’in güneyinde ve İngiltere’nin bazı bölgelerinde özel durum ilan edildi. İngiltere’deki Staffordshire ve Nottinghamshire bölgesi ile Galler’deki Powys ve Monmouthshire bölgelerinde yolların sel nedeniyle tahrip olduğu belirtildi. İskoçya’da da M90 Friarton Köprüsü dahil olmak üzere bazı bölgelerde yolların kapalı olduğu bildirildi. Galler’in güneyinde bulunan Tawe nehrine düşen bir adamın da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İngiltere’deki Çevre Ajans Sel ve Kıyı Yönetimi Başkanı John Curtin, yaptığı açıklamada toplam sel uyarısı sayısının 634’e ulaştığını ifade etti. Galler’de 60’tan fazla ve İskoçya’da da 20’den fazla sel uyarısı bulunduğu belirtildi. İngiltere’nin York kentinde bulunan Ouse Nehri yakınındaki evlerin etrafına binlerce kum torbası yerleştirildi. Çevre Ajansı nehrin, 2000 yılında görülen rekor su seviyelerine yaklaşabileceği uyarısında bulundu.

Kızıl Haç’ın kriz müdahale görevlisi Georgie Timmins, “Fırtınaların devam etmesi ve su seviyesinin Pazartesi ve Salı günü en yüksek seviyelerde olması bekleniyor” dedi. Selden etkilenen bölgeler için Nottinghamshire, Leicestershire, Derbyshire, Shropshire, Telford ve Wrekin, Worcestershire ve Herefordshire bölgelerini kapsayan acil durum finansman programı başlatıldığı duyuruldu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü de Etihad Havayolları’na ait Airbus A-380 tipi yolcu uçağı, şiddetli fırtına nedeniyle Londra’daki Heathrow Havalimanı’na güçlükle iniş yapmıştı. Fırtına aynı zamanda Fransa genelinde de etkisini sürdürüyor. Ülkenin kuzeybatı bölgesinde 60 bin civarında kişi elektrik kesintilerinden etkilendi, demir yolu ulaşımında da aksamalar yaşandı.