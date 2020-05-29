Avrupa ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

SARAYBOSNA (AA) – Avrupa'daki birçok ülke yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uyguladığı tedbirleri kaldırmaya devam ediyor.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, bakanlarla düzenlediği basın toplantısında Kovid-19’a ilişkin açıklamalarda bulundu.

Salgın hastalıkla mücadele kapsamında hayata geçirilen önlemlerin kademeli olarak gevşetildiği ülkede, 15 Haziran’dan itibaren kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğu gevşetilecek.

Başbakan Kurz, son haftalarda günlük vaka sayısındaki düşüş ve virüs nedenli ölümlerin azalmasıyla yeni bir sürece girildiğini belirterek, “Artık daha az kural daha fazla kişisel sorumluluk evresine geçtik.” ifadesini kullandı.

Kurz, bu çerçevede maske kullanma zorunluluğunun 3 alanla sınırlandırıldığını belirterek, toplu taşıma, sağlık hizmeti alınan hastane ve sağlık ocakları, son olarak da sosyal mesafenin ortadan kalktığı kuaför ve güzellik salonları dışında kapalı alanlarda maske kullanma zorunluluğunun sona ereceğini duyurdu.

Alışveriş merkezleri, market, yeme içme gibi alanlarda maske kullanılmayacağını açıklayan Kurz, özellikle restoranlarda gruplar halinde yemek yenebileceğini ancak her grup arasında bir metre mesafe kuralına uyulacağını dile getirdi.

– Danimarka sınırlarını turistlere açıyor

Danimarka, 15 Haziran'dan itibaren Almanya, İzlanda ve Norveç'ten gelecek turistlerin ülkeye girişlerine izin verdi.

Kovid-19 tedbirlerinde farklı bir yöntem izleyen ve birçok ülke tarafından eleştirilen komşu ülke İsveç'ten gelecek turistlere ise izin çıkmadı.

– Balkanlar'da birçok tedbir 1 Haziran'da kaldırılıyor

Aktif Kovid-19 vakasının kalmadığı Karadağ'da, görevli Kızılhaç tarafından salgın boyunca 51 bin yardım paketi dağıtıldığı ifade edildi.

Karadağ Ulusal Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamada, 1 Haziran'dan itibaren düğün ve cenaze gibi açık veya kapalı alanlarda yapılan merasimlerin 200 kişiye kadar düzenlenebileceği belirtildi.

Açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek spor müsabakalarına 200 kişi alınacağı kaydedilen açıklamada, kreş ve tiyatroların da aynı tarihte faaliyete başlayacağı ifade edildi.

Slovenya da iki aylık aranın ardından uçak seferlerine bugün başlandı. Başkent Ljubljana'daki uluslararası havalimanına ilk inişi Air Serbia'nın yaptığı kaydedildi.

1 Haziran itibarıyla maske zorunluluğunun kaldırıldığı ülkede, otel ve spor salonlarının faaliyete başlayacağı duyuruldu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ülkesinin Bulgaristan ile sınırını pazartesi açacağını söyledi.