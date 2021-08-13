Avrupa ülkelerinden Afganistan kararı

Yazan:
Alaturka Online
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Reuters’ın son dakika olarak duyurduğu habere göre, Danimarka, Kabil’deki Büyükelçiliği’ni kapama kararı aldığını açıklarken, Almanya da Kabil’deki yetkililerini ülkeye çağırdı.

SOZCU.COM.TR

Yayınlanma: 16:57 – 13 Ağustos 2021 Güncellenme: 17:23 – 13 Ağustos 2021

Avrupa ülkelerinden Afganistan kararı

ABD’nin askerlerini çekmesinin ardından Taliban’ın Afganistan’da ilerleyişi sürerken, Avrupa ülkelerinden yeni hamleler gelmeye devam ediyor.

Son olarak, Danimarka, başkent Kabil’deki Büyükelçilik binasını kapatacaklarını açıklarken, Almanya da bölgede görev yapan yetkililerinin geri dönmeleri için harekete geçti.

Almanya’dan yapılan açıklamada, elçilik çalışanlarının Ağustos sonuna kadar ülkeye dönmesini hedefledikleri bildirildi.

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