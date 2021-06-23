Avrupa ve ABD, pandemide en fazla kazananlar oldu

Credit Suisse Araştırma Enstitüsü (CSRI) tarafından hazırlanan ve 22 Haziran’da yayınlanan yıllık Küresel Servet Raporu 2021’e göre, ABD 12.4 trilyon dolar, Avrupa ülkeleri ise 9.2 trilyon dolar gelir artışıyla dünyanın diğer tüm bölgelerini geride bıraktı.

Rapora göre ABD ve Avrupa ülkelerini, Asya Pasifik bölgesi ülkeleri (4.2 trilyon dolar) ve Çin (4.7 trilyon dolar) izledi. Buna karşılık Hindistan’ın gelirinde 594 milyon dolar, Latin Amerika ülkelerinin gelirinde ise 1.2 trilyon dolar düşüş oldu.

Küresel borç oranının yüzde 7.5 arttığı belirtilen raporda, Kovid-19 pandemisi nedeniyle hane halklarının harcamalarında kısıtlama olmasaydı, küresel borç seviyesinin daha da artabileceği vurgulandı. Borçlanmanın Çin ve Avrupa ülkelerinde artarken, Afrika ve Latin Amerika ülkelerinde azaldığı kaydedildi.

Rapora göre, varlıklarda yüksek oranda hisseye sahip olanların yanı sıra, fiyatlarının artması nedeniyle emlak sahipleri en fazla kazananlar olurken, pandemiden en fazla olumsuz yönde etkilenenler, birçoğu oteller, tüketici hizmetleri ve perakende gibi hizmet sektörlerinde çalıştığı için, kadınlar oldu.

Dolar milyonerlerinin sayısı 5.2 milyon artarak 56.1 milyon kişiye ulaştı. Dünyadaki en zengin yüzde 1’lik listeye girebilmek için, 1 milyon dolardan fazla servete sahip olmak gerekiyor. Bu oran 2019’da 988.1 milyon dolardı.

Uluslararası denetim ve danışmanlık ağı FinExpertiza tarafından 11 Haziran’da yayınlanan rapora göre, Rusya’da gelir eşitsizliği en çok Yamalo-Nenets Özerk Bölgesi’nde görüldü, bu bölgedeki zenginler fakirlerden 10.2 kat daha fazla kazanıyor. Gelir dağılımında dengesizliğin bulunduğu ikinci Rusya bölgesi ise Nenets Özerk Bölgesi. Bu bölgede gelir farklılıkları 9.4 kat.