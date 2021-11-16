Avrupa ve Asya’da kuş gribi alarmı

Avrupa ve Asya’da kuş gribi vakaları artarken, ülkeler salgının yayılma riskine karşı önlemlerini sıkılaştırdı.

Sozcu.com.tr

Aralık 2019’da Çin’de ortaya çıkan ve 5 milyonu aşkın insanın hayatını kaybetmesine yol açan corona virüsü salgınıyla mücadele sürerken, bir yandan da kuş gribi endişesi baş gösterdi.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), son dönemde Avrupa ve Asya’da virüsün yeniden hızla yayıldığı yönünde uyarıda bulundu. Çin’de kuş gribinin alt türlerinden H5N6, 21 kişide tespit edilirken, bu rakam 2020’de ortaya çıkan vaka sayısını geçti.

Asya’da kuş gribinin en hızlı yayıldığı noktalardan biri de Güney Kore. Kuzey Çungçeong bölgesindeki tavuk çiftliklerinde ortaya çıkan vakalar sonrası, 770 bin kümes hayvanının tamamı itlaf edildi.

KAPALI ORTAMDA TUTMA TALİMATI



Virüs genel olarak kış aylarında göçmen kuşlarla birlikte yayılırken, Avrupa’da son olarak Norveç’in Rogaland bölgesinde 7 bin kuşun olduğu bir sürüde kuş gribi tespit edildi.

Belçika’da hükümet, artan kuş gribi riski nedeniyle önlemlerini sıkılaştırıldı. Ülkedeki çiftliklere hayvanların kapalı ortamda tutulması talimatı verildi. Benzer bir karar bu ayın başında Fransa’da ve ekim ayında Hollanda’da da alınmıştı.

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