Cüneyt Özdemir : Avrupa Yasakları Gevşetiyor Türkiye Ne zaman Normale Dönecek?
Türkiye’yi ve dünyayı etkisi altına alan salgında son durum ne?
Nijerya sosyetesinin İstanbul’da işi ne? Dünya Gıda Programı dünyayı nasıl uyardı?
Trump bu kez dünyanın en prestijli üniversitelerine sardı, verdiği parayı nasıl geri istedi?
Adalet Bakanı Barr Trump’ın yanında saf tuttu, valilere “Siz hepiniz, biz ikimiz” dedi.
Las Vegas’ta Belediye Başkanı, “Battı balık yan gider” dedi, kumarhanelerin derhal açılması talimatını verdi.
Koca yürekli Missouri eyaleti hepimizin hakkını savunuyor, Çin nasıl cevap veriyor?
Orta Doğu’da son durum ne?
Gazeteci Cüneyt Özdemir gündemin öne çıkan başlıklarını yorumlamaya devam ediyor.
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