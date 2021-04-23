Avrupa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri düzenlendi

KÖLN (AA) – Avrupa'da özellikle Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Almanya'nın Essen kentinde Ruhr Öğretmenler Derneğinin her yıl düzenlediği "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" etkinliği, bu yıl Türkiye'nin Essen Başkonsolosu Şener Cebeci himayesinde yapıldı.

Etkinlik öncesi Ruhr bölgesindeki 25 okuldan 40 öğrencinin katıldığı iki dilli okuma yarışmasında dereceye girenler, çeşitli hediyeler ve belgeyle ödüllendirildi.

Etkinlikte çocuklar şiirler okuyup şarkılar söyledi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşulları nedeniyle sınırlı sayıda öğrenci ve velinin katıldığı programda, dilekler tutularak balonlar havaya uçuruldu.

Etkinlikte Essen Başkosolosu Şener Cebeci, Eğitim Ataşesi Fikret Arargüç ve Ruhr Öğretmenler Derneği Başkanı Celal Aydemir, günün anlam ve önemini anlatan konuşmalar yaptı.

– Karlsruhe Başkonsolosluğunda makam devri

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu makamına ilkokul 2. sınıf öğrencisi Ahmet Evren, Eğitim Ataşeliği makamına ilkokul 4. sınıf öğrencisi Cem Anıl Bulut oturdu.

Ahmet Evren, bugünün çocuklarının, yarının büyükleri olarak gelecekte Almanya'da en iyi mevkilere gelip, kendi milli ve manevi değerlerini koruyarak hem Almanya'nın hem de Türkiye'nin gelişmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Cem Anıl Bulut da gelecekte Aziz Sancar, Uğur Şahin ve Özlem Türeci gibi insanlığa hizmet verecek buluşlar yapmaya çalışacaklarını dile getirdi.

Karlsruhe Başkonsolosu Banu Terzioğlu ile Eğitim Ataşesi Uğur Acar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

– Heitersheim Belediyesi Başkanlığı koltuğunu devraldı

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletindeki Heitersheim Belediye Başkanı Christoph Zachow, 23 Nisan dolayısıyla makamını çocuklara devretti.

Heitersheim Belediyesindeki etkinliğe, Türkçe ve Türk Kültürü Dersleri (TTKD) öğretmeni ve Bölge Koordinatörü Hasan Hüseyin Kaymaz, Türk Okul Aile Birliği Başkanı Zeynep King ve Heitersheim Johanniter Lisesi 5-A sınıfı öğrencisi Reyhan Kalıncı katıldı.

Kalıncı, Belediye Başkanı Zachow'a Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını anlattı.

Daha sonra Başkanlık koltuğuna oturan Kalıncı, "Ben belediye başkanı olsaydım, öncelikle okulumuzun oyun alanının çeşitli oyun ve eğlence aletleriyle donatırdım, okulumuzun çevresine daha çok ağaç dikerdim. Böylece daha çok gölgelik ve oksijen sağlanmış olurdu. Diğer taraftan çocuklara yönelik daha çok oyun parkları yapardım." diye konuştu.

– Belediye Başkanı'na isteklerini ilettiler

Türkiye'nin Karlsruhe Başkonsolosluğu Eğitim Ataşeliğine bağlı Donaueschingen Eğitim Bölgesinde, TTKD öğretmeni Şerife Şahiner, Türk Okul Aile Birliği Başkan ve üyeleri Muharrem Çavdar, Meryem Kara, Tuğba Şahin Çalış ile Türk öğrenci grubu, Oberndorf am Neckar Belediye Başkanı Hermann Acker'ı makamında ziyaret ederek, sembolik olarak koltuk devir töreni gerçekleştirdi.

Başkan Acker, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

"Şehrimiz tarihsel olarak Türk-Alman ilişkilerinde önemli bir yere sahip. Osmanlı Devleti’nin 1881-1914 döneminde Oberndorf’ta bulunan Mauser silah fabrikasından silah aldığı bilinmektedir. Osmanlı subayları, Türkenbau olarak adlandırılan binada misafir edilmiştir. Bina her ne kadar zamanla yıkılmış olsa da müzede sergilenen bir Osmanlı mezar taşı, bir bebek tabutu bulunmaktadır. Bunun yanında şehrin girişine yerleştirilen bir kameriye vardır. Şehrimizde düzenlenen Türk kültürünü tanıtıcı etkinliklere katılmayı seviyorum, Türk yemekleri çok güzel."

Öğrencilerden İbrahim Eren Kara, futbol sahası ve okuluna kütüphane yaptıracağını, Çağdaş Çavdar da internet kafe açacağını söyledi.

Belediye Başkanı da çocukların daha çok kitap okumasının, spor yapmasının ve ders çalışmasının daha iyi olacağını belirtti.

– 23 Nisan Viyana'da kutlandı

Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle düzenlenen resim yarışmasında dereceye giren çocuklar için Kovid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı katılımla ödül töreni düzenlendi.

Viyana Eğitim Müşaviri Yusuf Yıldız'ın organize ettiği ödüllü yarışmaya Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, 27. Yasama Dönemi Türkiye-Avusturya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Adıyaman Milletvekili Muhammed Fatih Toprak ve yarışmada ödül kazanan çocukların aileleri katıldı.

Büyükelçi Ceyhun, burada yaptığı konuşmada, salgın nedeniyle istenilen düzeyde bir etkinlik düzenlenemediğini ancak gelecek yıl koşulların elvermesi durumunda çocuklar için çok daha geniş katılımlı programlar yapmak istediklerini ifade etti.

101 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) kurularak çalışmalarına başladığını belirten Ceyhun, bu yüzden 23 Nisan 1920'nin Türk milleti için çok önemli bir tarih olduğunu söyledi.

Ceyhun, Türkiye'nin geleceğini yeni nesillere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara armağan ettiğini anlattı.

AK Parti Milletvekili Muhammed Fatih Toprak da temaslarda bulunmak üzere geldiği Avusturya'da, Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliğinde 23 Nisan'ı çocuklarla kutlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toprak, TBMM'nin kuruluşu münasebetiyle Ulu Önder Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu bayramın Türk milletinin bağımsızlık ve egemenlik mücadelesi açısından çok önemli olduğunu, milletin egemenliğinin tecelli ettiği Meclisin 15 Temmuz'da olduğu gibi zaman zaman hain saldırılara maruz kalsa da dimdik ayakta olduğunu kaydetti.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, ödül kazanan çocuklara hediyelerinin takdim edilmesiyle son buldu.

– Hollanda'da 23 Nisan konulu resim yarışması sonuçlandı

Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle, Başkonsolosluk personeliyle Amsterdam’da Türk işçilerce yıllar önce yapılan "Atatürk Anıtını" ziyaret ederek buraya çiçek koydu.

Hollanda'daki başkonsolosluklarca kendi görev bölgelerinde düzenlenen “23 Nisan: Bizim Bayramımız” başlıklı resim yarışması sonuçlandı.

Amsterdam, Rotterdam ve Deventer başkonsolosluklarınca yapılan açıklamalarda, yarışmalarda her bölgeden dereceye giren resimler ve kazananların isimleri paylaşıldı.

Dereceye girenlerin hediyelerini bulundukları bölgelerdeki başkonsolosluklarda yapılacak törenle alacağı belirtildi.

– Kuzey Makedonya'da "Çocuk Şenliği" düzenlendi

Kuzey Makedonya’da, Uluslararası Maarif Okullarında, 23 Nisan kapsamında düzenlenen "Çocuk Şenliği" coşkuyla kutlandı.

Şenlikte öğrenciler halat çekme, bayrak kapma, yumurta taşıma, çuvalla koşma gibi geleneksel yarışmalara katıldı.

Yarışmaların ardından Maarifli öğrenciler okul bahçesinde daha önceden hazırladıkları barış ve sevgi dolu mesajların bulunduğu kartları balonlara iliştirerek büyük heyecanla gökyüzüne bıraktı. Öğrencilerin mesajlı balonlarına, uçurtmaları da eşlik etti.

Programın sonunda öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle çizgi film izleyerek günü tamamladı.