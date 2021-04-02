Avrupa’da aşı savaşları: Steinmeier AstraZeneca aşısı oldu, tartışmalar alevlendi

İngiltere’de 13.7 milyon kişinin aşılandığı ucuz ve klasik aşı AstraZeneca, nedense bir tek Almanya ile AB‘de riskli, her seferinde de risk grupları değişiyor. Halkın kafası allak bullak olmuş durumda. Şüpheleri gidermek için Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier de, dün AstraZeneca aşısı oldu.

Elinin altında Almanya’da üretilen BioNTech ve ABD’nin Moderna aşısı olan Steinmeier, bir dozu mRNA aşılarının 10’da biri fiyatında olan AstraZeneca’yı seçti. Steienmeir, “Avrupa’da onaylanan her aşıya güveniyorum. Pandemiden çıkışın yolu aşı” açıklaması yaptı. Başbakan Merkel de, sırası gelince AstraZeneca aşısı yaptıracağını açıkladı.

Amerikan Pfizer ve Moderna aşılarından 10 kat daha ucuz olan AstraZeneca aşısı, hem klasik yöntemlerle üretildiği hem de saklanması kolay olduğu için sık sık hedef seçiliyor. İlk onay aldığında, “Kesinlikle 60 yaş üzerine uygulanamaz” denilen aşı için, bu kez “60 yaş altına kullanılamaz ama üstüne kullanılır” deniliyor. Aşı için her defasında farklı gerekçeyle yasaklar getiriliyor, yasakların ardından hemen “Pfizer’in aşısının etkisi yüzde 91, Moderna’nın yüzde 90” gibi haberler yayınlanıyor.

PAHALI AŞI SİPARİŞLERİ ARTIYOR



AstraZeneca bir süre durduruluyor, deneniyor ve sonra yeniden serbest bırakılıyor. Ama Avrupa’da aşılama da giderek gecikiyor ve pahalı aşılardan daha çok ısmarlanmak zorunda kalınıyor.

mRNA aşıları üreten ABD’li şirketlerin, klasik ve insan genomundan ya da zayıflatılmış virüsten üretilen ucuz aşılarla savaşı dikkat çekiyor. Daha yeni çıkan Johnson & Johnson aşısına karşı hemen karalama kampanyası başlatıldı ve “Aşının yan etkilerini ön plana çıkarmak tehlikeli” diyenler, bunu bir anda manşetlere taşıdı.

Rus ve Çin aşısına karşı komplo teorileri sürdürülüyor. İngiltere’de 13.7 milyon kişinin aşılandığı ve bir elin beş parmağından az kan pıhtılanmasının görüldüğü AstraZeneca’nın yan etkilerinin araştırması ise AB’de halen devam ettiriliyor.

‘İKİNCİ DOZ mRNA OLABİLİR’

Alman aşılama kurulu Stiko, birinci aşıyı AstraZeneca olanların, ikinci aşıyı Moderna ya da Pfizer/BioNTech’in mRNA aşılarından olabileceğini açıkladı. Böylece, dev ilaç ve aşı şirketleri bir mevzi daha kazanmış oldu. Kan pıhtılaşması ya da tromboz tedavi edilebiliyor. Bu aşıya karşı böyle bir şüphe varsa, paralel olarak bunu önleyici ilaçlar da verilebileceği belirtiliyor.

ASTRAZENECA’DA ÜÇ ŞÜPHE

Uzmanlar, AstraZeneca konusunda üç şeyden şüpheleniyor:

1) İngiltere dışında, yani Avrupa ülkelerindeki fabrikalarda bir sorun olması. Burada kullanılan temel aşı materyallerindeki ince farklılıklar.

2) İngiltere’de 13.7 milyon kişi aşılandı ama bunlar yaşlılardı. Almanya’da ise, önce „Bu aşı yaşlılara yaramıyor“ denilerek gençler aşılandı. Aşının gençlerde kan pıhtılaşmasına neden olması daha yüksek olabilir.

3) Aşının geliştirdiği antikorların, heparin ve trombosit kümelerine saldırdığı, daha büyük kümerele yol açtığı sanılıyor. Zincirleme reaksiyona adenovirüslerin bir parçasının neden olduğu şüphesi olsa da, bu da tam olarak kanıtlanmış değil.

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