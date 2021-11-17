Avrupa’da corona kabusu: Vaka ve ölüm sayısında rekorlar kırıldı

Corona virüsü salgınının merkez üssü haline gelen Avrupa’da bugün peş peşe günlük vaka ve ölüm sayısında rekor kırıldı.

Derleyen: Yiğit Can KAYTMAZ

Bugün birçok Avrupa ülkesi güncel corona virüsü verilerini kamuoyu ile paylaştı… Avusturya, Polonya, Rusya, Slovakya, Macaristan ve Çekya’da hem vaka hem de Covid-19’a bağlı ölüm sayısında rekor kırıldı.

AVUSTURYA

Nüfusunun yaklaşık yüzde 65’i tam aşılı olan Avusturya’da aşısızlara uygulanan sokağa çıkma yasağının üçüncü gününde vaka sayısında rekor kırıldı.

Corona virüsü aşılama oranının en düşük olduğu batı Avrupa ülkesinde 14416 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu verilerle birlikte ilk kez 14.000 seviyesinin üzerine çıkıldı. Ülkede daha önceki en yüksek corona virüsü vaka sayısı 1 yıl önce ülke tam kapanmaya girdiği dönemlerde açıklanan 9586’ydı.

Aşı olmayanların restoran, otel ve kayak tesislerine alınmadığı ülkenin dokuz bölgesinden Salzburg ve Almanya-Çekya sınırındaki Yukarı Avusturya bölgelerinde vaka sayılarının çok yüksek olduğu ve Salzburg’da hastanelerde sıkıntı yaşanmaya başlandığı açıklandı.

POLONYA

Corona virüsü salgınının tırmandığı bir ülke de Polonya… Polonya’da bugün 24.239 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı Nisan ayından beri ülkede tespit edilen en yüksek vaka sayıları olarak kayıtlara geçti.

38 milyon nüfuslu ülkede 463 insanın son 24 saat içerisinde Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği belirtilirken ülkede salgının başladığı günden beri 3.254.875 vaka ve 79.624 ölüm kayıtlara geçti.

SLOVAKYA

5.5 milyon nüfuslu Slovakya’da Sağlık Bakanlığı güncel verileri paylaştı. Yapılan açıklamada ülkede son 24 saat içerisinde 8342 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtildi. Slovakya’daki bu sayı salgının başladığı günden beri ülkede kayıtlara geçen en yüksek vaka sayısı olarak dikkat çekti.

MACARİSTAN

Macar hükümeti, güncel corona virüsü vaka sayılarını açıkladı. Corona virüsü ile ilgili resmi internet sitesinde paylaşılan verilere göre ülkede son 24 saat içinde 10265 insanda corona virüsü tespit edildi. Bu sayı Mart ayının sonundan beri en yüksek sayı olarak kayıtlara geçti.

Ülkede üçüncü dalga sırasında 11.265 insanda corona virüsü tespit edilmiş ve salgının başladığı günden beri en yüksek sayı olarak açıklanmıştı. Ülkede aşılama oranının AB ortalamasının altında olduğu belirtildi.

RUSYA

Hem düşük aşılama oranı hem de Delta varyantı dolayısıyla corona virüsü salgınının merkez üslerinden biri haline gelen Rusya’da son 24 saat içerisidne 1.247 insanın Covid-19’a bağlı sebeplerle yaşamını yitirdiği açıklandı.

Geçen dönemde bir haftalık sokağa çıkma yasağına rağmen vaka sayılarının artış göstermesi yetkilileri endişelendiriyor. Ülkede son 24 saat içerisinde 36.626 insanda corona virüsü tespit edildiği belirtilirken bu vakaların 2.966’sı Moskova’da kayıtlara geçti.

ÇEKYA

Çekya’da son 24 saat içinde 22.749 insanda corona virüsü tespit edildi. Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 10.7 milyon nüfuslu ülkede bu oran salgının başladığı günden beri en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Günlük vaka bazında, vakaların bir hafta önceye göre yüzde 54 arttığı kaydedilirken Ocak ayında ulaşılan 17.778 vaka sayısını da geride bıraktığı belirtildi.

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