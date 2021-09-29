Avrupa’da enerji krizi sürüyor: Elektrik ve doğalgaza bir büyük zam da İtalya’dan

Elektrik ve doğalgazdaki arz sorunu ve fiyat artışı son tüketicinin cebini yakmaya devam ediyor. Son olarak İtalya’da hane halkının elektrik ve doğalgaz faturalarına büyük zamlar yapılacak. Zamlar devletin tüm sübvansiyonlarına rağmen tüketici fiyatlarına yansıyacak. Artışların Türkiye’yi de etkilemesi bekleniyor.

Sozcu.com.tr

Avrupa’yı sarsan enerji krizinin etkileri iyiden iyiye artıyor.

Avrupa için gösterge fiyat olan Hollandalı TTF’de bin metreküp gazın fiyatı bugün 1000 doların üzerini gördü. Geçen sene bu rakam 100-110 dolar civarına kadar gerilemişti.

Elektrik ve doğalgazdaki arz sorunu ve fiyat artışı son tüketicinin cebini yakmaya devam ediyor. Son olarak zamlar İtalya’da hane halkının faturalarına yansımaya başladı.

YÜZDE 29,8 ZAM

İtalya’da hane halkı elektrik fiyatları önümüzdeki çeyrekte yüzde 29,8, doğalgaz fiyatları ise yüzde 14,4 yükseldi.

Piyasa düzenleyici kuruluş fiyatların tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru ilerleyen hammadde fiyatlarındaki “olağanüstü bir dinamik” tarafından körüklendiğini söyledi.

YÜZDE 300 ARTMIŞTI

vrupa doğalgaz fiyatları, düşük depolama seviyelerinin kesintiler ve yüksek talep ile desteklenmesi sonucu bu yıl yüzde 300’den fazla arttı. Doğalgaz fiyatlarındaki artış toptan elektrik maliyetlerini artırdı.

Düzenleyici kurum tarafından yapılan açıklamada, geçen hafta, yılın son üç ayında perakende enerji faturalarındaki artışı durdurmak için hükümetin 3 milyar eurodan fazla kaynak ayırdığını belirtti.

PİYASAYA MÜDAHALE ARTIŞ MİKTARINI DÜŞÜRDÜ

Bu önlemler nedeniyle hane halkının elektrik ve gaz fiyatlarında sırasıyla yüzde 45 ve yüzde 30’luk artışlardan kurtulduğu tahmin ediliyor.

Açıklamada, “Hükümet müdahalesi daha kırılgan tüketicileri koruyor” dedi.

Yenilenebilir enerji sübvansiyonlarını ve nükleerden çıkmayı kapsayan genel giderler, ortalama olarak İtalyanların nihai faturalarının yüzde 20’sinden fazlasını oluşturuyor.

Avrupa’daki haneler, artan elektrik ve gaz fiyatları nedeniyle kış aylarında çok daha yüksek enerji faturalarıyla karşı karşıya kalacak.

TÜRKİYE’Yİ DE ETKİLEYECEK

Enerji fiyatlarındaki astronomik yükseliş Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde yüksek zamları beraberinde getirmeye başlarken, Türkiye’de Botaş’ın yüksek oranlı zamlar yapması bekleniyor.

Sozcu.com.tr’nin haberine göre, Botaş’ın tarifesinin şu an bin metreküp için sanayide 240 dolar, çevrim santrallerinde 280 dolar olduğunu belirten uzmanlar, konutlara zam yapmaktan çekinen Botaş’ın sanayi ve santrallere yüksek oranlı zamlar yapabileceğini, bunun da elektrikte ve diğer birçok üründe dolaylı olarak yüksek zamları beraberinde getireceğini dile getiriyor.

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